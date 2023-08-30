籃球／易建聯是後姚明時代棟樑 敗給中華隊曾自嘲是失敗領袖

中國男籃門面球星易建聯昨晚宣布高掛球鞋，中國媒體稱讚他是後姚明時代撐起男籃的樑柱，使得中國男籃並未跌落更深的低谷。但2013年亞錦賽，易建聯領軍的中國隊敗給中華隊，曾自嘲是失敗的領袖。

易建聯曾經被中國籃壇寄予厚望並征戰美國職籃NBA。他29日深夜在微博發文宣布退休，表示21年的職業籃球生涯就此畫下句點。

這位35歲的老將感謝球迷們往昔不論光榮瞬間與至暗時刻的力挺與支持，也對當初的自己感性告白：「最後，也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。」

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，回顧10多年來，憑藉易建聯全力撐起最後的門面，中國男籃才沒墜落更深的低谷，雖然他不止一次自嘲是個失敗的領袖。

報導指出，易建聯率領的中國男籃的確吃過太多敗仗，包括2009年亞錦賽決賽的慘敗；2013年兵敗馬尼拉輸給中華隊；倫敦、里約兩屆奧運會一場未勝；2019年家門口的世界盃，也沒能在主場鎖定東京奧運會名額等。

回顧2013年在馬尼拉點燃戰火的亞錦賽，中華隊8強賽遭遇強敵中國，雖然賽前幾乎沒人看好中華隊能突破王治郅與易建聯雙塔的封鎖，甚至上半場打完還落後雙位數。

不過下半場中華隊鋒線大爆發，最後以96比78逆轉大勝18分。2003年亞錦賽中華隊落居第11史上最差，以61比121遭中國隊屠宰，但「君子報仇，十年不晚」，中華隊10年後贏得史上擊敗中國的首勝。

這場經典賽事仍掛在YouTube，當比賽結束哨音響起，易建聯眼神空洞手持毛巾掩面退場，即使他攻得22分又抓10籃板的「雙十」表現，但一切都做白工。

當時中國媒體紛紛以慘案、丟臉痛斥「連省隊都輸」，新華社更撰文「扯掉中國男籃最後一塊遮羞布」說：「易建聯想不明白，為什麼會輸給從來沒有輸過的中華台北隊？」

兵敗馬尼拉後，2016年易建聯來到洛杉磯效力湖人隊，不過僅短短兩個月即因與期待有落差而走人；此前他曾效力的NBA球隊包括密爾瓦基公鹿、布魯克林籃網、華盛頓巫師與達拉斯獨行俠的前身達拉斯小牛。

澎湃新聞報導說，易建聯之後，中國男籃的旗幟誰扛？一個殘酷的事實是，當易建聯退役後，甚至找不到一個合格的領袖，沒有一個人可以在精神和表現上都有著扛起球隊的能力，更別提像燈塔一樣照亮著這支球隊。

報導形容：「CBA（中國男子籃球職業聯賽）很熱鬧，但中國男籃，卻注定在孤單中前行。」