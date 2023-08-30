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T1聯盟／台啤雲豹「電豹女」海選 主持人、演員、舞者角逐最後3資格

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台啤雲豹隊公布進入「浪LIVE電豹女」決選名單。圖／台啤雲豹隊提供
台啤雲豹隊公布進入「浪LIVE電豹女」決選名單。圖／台啤雲豹隊提供

台啤雲豹隊今天宣布，專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」海選複賽共有20名參賽者脫穎而出，將在9月9日進行最終決選，在決選評審李多慧見證下角逐最後3個名額。

今年「浪LIVE電豹女」海選吸引上百人報名，球團表示，今年徵選者素質高，光是討論決選名單就花了將近一周，進入決選的20名表演者來自四面八方，除有活動主持人、網紅、專業舞者與演員外，更有來自香港的參賽者，勢必將讓此次決選會擦出絢爛火花。

將擔任最終決選評審的李多慧鼓勵所有參加者：「能夠脫穎而出參加決選的大家，妳們都已經很厲害了！決選的舞台就是享受壓力、展現自我，千萬不要留下遺憾！ 要相信自己是最棒的，大家加油！」

9月9日的海選現場主持人將由沐妍擔綱，並開放民眾入場，雲豹商城也將推出「你多會福袋」，相關入場及販售資訊可見台啤雲豹官方社群。

台啤雲豹 李多慧 啦啦隊

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