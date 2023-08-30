籃球／曾打過5季NBA 中國傳奇球星易建聯宣布退休

曾在NBA闖蕩5個賽季的中國大陸籃球名將易建聯，今天深夜在個人微博宣布退休，告別21年職業籃球生涯。

易建聯2002年以15歲之姿加盟CBA廣東華南虎隊，開啟職業生涯。2007年投身NBA選秀會，在首輪第6順位被公鹿隊選中，成為史上第4位進軍NBA的中國球員，生涯陸續效力公鹿、籃網、巫師、獨行俠隊，2012年重返CBA，2016年曾短暫加盟湖人，最終自請離隊，再度回到CBA。

現年35歲的易建聯在NBA累積出賽272場，平均7.9分、4.9籃板。CBA生涯皆效力廣東隊，曾7度奪下冠軍，他也多次代表中國男籃出戰，成為姚明退休後的球隊領袖，親身經歷中國籃球由盛轉衰過程，包括2013年亞錦賽8強以78：96不敵中華隊。