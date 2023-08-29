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112年育創盃高中國際籃球邀請賽熱血開打 松山高中逆轉延長賽險勝日本冠軍明成高校

聯合新聞網／ 綜合報導
「112年育創盃高中國際籃球邀請賽」開幕式8月29日在桃園市中原大學體育館舉行。 圖／救國團提供
「112年育創盃高中國際籃球邀請賽」開幕式8月29日在桃園市中原大學體育館舉行。 圖／救國團提供

「112年育創盃高中國際籃球邀請賽」開幕式8月29日在桃園市中原大學體育館舉行，由救國團葛永光主任主持。葛主任感謝各單位的支持贊助，並希望這項比賽未來成為國內最盛大的高中籃球比賽。開幕後首場比賽，由松山高中對日本明成高校，最後延長賽松山高中以82比79險勝明成高校。

「112年育創盃高中國際籃球邀請賽」賽程於8月30日至9月1日共5天，今年為育創盃籃球賽第二屆舉辦，除有國內頂尖高中甲級球隊參加，並特別邀請日本高中籃球冠軍隊明成高校來台競技。葛永光主任代表救國團感謝桃園市政府、治平高中、秀傳醫療體系、永慶集團及所有贊助及捐助單位的支持，也感謝主辦單位中華運動文化暨人才發展協會，及承辦單位敘日育創國際有限公司。

葛永光主任表示，去年育創盃受感謝各隊教練、球員及高中體總、裁判協會等大力支持，讓大家欣賞到非常高水準的高中HBL球競賽，未來希望打造成國際化的球賽，讓國內的高中球員就有機會與國際球員同場競技，提早累績國際比賽的經驗。

「112年育創盃高中國際籃球邀請賽」開幕式8月29日在桃園市中原大學體育館舉行。 圖／救國團提供
「112年育創盃高中國際籃球邀請賽」開幕式8月29日在桃園市中原大學體育館舉行。 圖／救國團提供

葛永光主任表示，今年非常高興邀請到日本高中冠軍隊明成高校來台，明年將擴大規模，讓育創盃成為國內水準最高的高中國際籃球競賽。葛主任也勉勵球員追求卓越、永不放棄，祝福大家將來都能為國爭光。

開幕式後首戰由松山高中對決日本明成高校，松山高中剛開始一直追分，雙方呈現拉鋸，比賽刺激萬分，後來松山分數開始居上，雖有幾次罰球可惜沒進，但松山球員們發揮永不放棄的精神，讓比賽進入73：73延長賽。在延長賽的5分鐘內雙方互有勝負，後來松山開始將分數拉開，終場以82比79險勝。葛永光主任讚揚日本明成高校果然是名副其實的日本冠軍隊，尤其背號8號的Marion Shawn Williams 選手，身高及速度可說無人能比，歡迎熱愛籃球的朋友於8月30日至9月1日前往桃園市中原大學體育館免費觀賽，為熱血的球員們加油。

「112年育創盃高中國際籃球邀請賽」開幕式8月29日在桃園市中原大學體育館舉行。 圖／救國團提供
「112年育創盃高中國際籃球邀請賽」開幕式8月29日在桃園市中原大學體育館舉行。 圖／救國團提供

主任 高校 日本 葛永光 桃園

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