專訪／戰神製造所出品保證 林信寬從藍領苦工變狀元

台師大前鋒林信寬今年提前投入職籃選秀，並且以狀元身分被T1聯盟台啤雲豹隊選入，回首籃球生涯的起源與一路走來的歷程，林信寬坦言過去自己曾是希望加入棒球隊，不過因為錯過體育班報名，陰錯陽差的踏上籃球路，並在歷經「戰神製造所」的洗禮後，加上轉型成功才能成為選秀狀元。

在台中出生長大的林信寬，小學二、三年級時因為舅舅的關係開始接觸籃球，並常到公園與學校鬥牛，不過對於當時年幼的林信寬來說籃球還不是他的第一選項，包括網球、桌球都曾嘗試，而棒球更是當時的最愛，讓他升上國中後一度有意就讀體育班並加入棒球隊。

但林信寬的棒球夢在因為錯過了體育班報名期限後就此終止，反而在國小學弟的介紹下轉學到崇倫國中開始接受籃球隊正規訓練，但球隊的嚴格管理讓林信寬一度有意在國中畢業後放棄籃球，不過在國中教練苦口婆心的勸說，以及當時在東山高中執教的「螞蟻」廖覎鋕和隨隊教師柯斐馨找上門，讓林信寬決定再給自己一次機會。

在高中籃壇有「戰神製造所」美譽的廖覎鋕，從過去在南湖高中時期一手栽培曾柏喻、簡廷兆、周桂羽，轉戰東山高中後更帶出「小白」白曜誠、邱子軒，而這些球員也都在近年紛紛挑戰職業籃球舞台，並占有一席之地。

不過當時對高中籃球還不熟悉的林信寬來說，廖覎鋕這個名字相當陌生，直到加入旗下後才知道他帶過如此多優秀球員，訓練也相當嚴苛，「一上高中給螞蟻教練帶以後，我才見識到打籃球原來那麼辛苦，也有那麼多東西要學習。」

儘管剛加入東山時，林信寬還只是一名禁區藍領球員，不過廖覎鋕也在他身上看到了轉型的可能性與天賦，給予他相當大的發揮空間，而林信寬也不負所望，在邱子軒畢業後接下「東山戰神」的稱號，帶領東山再度殺進台北小巨蛋，也逐漸打響自己的名聲，「對於過去是苦工球員的我來說，從來沒有想過我有一天能夠在場上像子軒那樣打球，直到後來我慢慢的進步，我也不斷追隨子軒的腳步，希望子軒做得到的，我也能做到。」

高中時期奠定的良好轉型基礎，加上就讀台師大後兩任教練王志群與李秉鴻給予空間，並學習無球打法，讓林信寬在UBA賽場上成為一台爆發力驚人的得分機器，甚至三分球出手穩定度也比以往來得更高，今年他更是帶領台師大的純本土陣容闖進台北小巨蛋四強賽，儘管未能拿下勝利，但他與教練李秉鴻都認為，是時候挑戰下個舞台了。

在今年T1聯盟選秀會上，林信寬成為首位被唱名的球員，以狀元身分加盟台啤雲豹，並且在暌違3年再度舉辦的瓊斯盃中披上中華白隊戰袍，在首戰面對日本大學明星隊就砍進5顆三分球、拿下20分，在進入職業賽場前就向外界證明自己的身手。

談到第一次的瓊斯盃體驗，林信寬坦言，自己從小就是在電視機前看瓊斯盃，但直到真正站上這個舞台，才知道氣氛是與電視上看截然不同，「賽前就很期待想參與，第一場比賽開打知道我是先發時真的特別興奮，當我進了第一顆罰球和三分球後，聽到全場歡呼感覺真的很不一樣，很慶幸能參加這個比賽，透過這個比賽知道我進職業該如何調整身體和準備自己，給我一個磨練機會。」