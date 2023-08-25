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專訪／狀元榮光獻給天上母親 林信寬邁向下個學習階段

聯合報／ 記者劉肇育／採訪即時報導
林信寬是T1聯盟史上第一位自然選秀制狀元，選秀會上奶奶也驚喜現身。 中央社
林信寬是T1聯盟史上第一位自然選秀制狀元，選秀會上奶奶也驚喜現身。 中央社

在成為T1聯盟史上第一位自然選秀制狀元後，林信寬在第一個假日就跟著家人一起去「探望」媽媽，將自己成為狀元的喜訊與一路上總是最支持他的母親分享，不過他也直言，選秀狀元的身分對於他來說只是另一個學習的開端，挑戰才將真正開始。

儘管林信寬的籃球生涯看似一路順遂，不過在他高三那年的HBL八強賽開打前夕，一路支持他的母親卻因心肌梗塞過世，而家人為了怕影響他的心情，直到八強賽打完，東山高中確定晉級4強後才將這個消息告知他，成為他籃球生涯至今所面對的最大打擊。

回憶起那段日子，林信寬坦言一開始也是抱持著「媽媽會希望我好好打球」的心情來面對4強賽，「但真的到了比賽，雖然覺得自己應該可以，不過其實好像沒有真的那麼過得去，畢竟那時候年紀還小，不會那麼快就釋懷。」

林信寬有入選本屆瓊斯盃中華白隊，也是亞運3X3國手。 聯合報系資料照
林信寬有入選本屆瓊斯盃中華白隊，也是亞運3X3國手。 聯合報系資料照

在今年如願成為T1聯盟選秀狀元後，林信寬第一個想分享的對象也正是未能親眼見證這一刻的母親，「選秀後第一個假期，就跟爸爸說我想去看媽媽，全家一起去，跟媽媽講一些話。這種感覺就是，自己藏在心裡的喜悅就好，雖然現在有不錯的成績，以狀元進到聯盟，但還是要繼續學習，賽季還沒開打，這份喜悅感當然藏在心裡，但也想獻給媽媽和家人。」

在結束瓊斯盃賽程後，林信寬雖然接下還將繼續為亞運三對三賽事備戰，不過他也坦言對於生涯第一個職業賽季感到興奮，尤其今年台啤雲豹的本土陣容在大翻新後，讓外界都對他們充滿期待，「我覺得光看今年本土陣容，我自己是很有信心也很期待賽季開始，不管是學長還是同輩的隊友都非常棒，真的很期待跟小安學長（蔣淯安）和Kiwi學長（李啟瑋）合作。」

林信寬 選秀 台啤雲豹

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