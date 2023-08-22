T1聯盟／T1 WISH公益活動 胡瓏貿鼓勵小朋友為夢想努力

台灣運彩今天再和合作伙伴T1聯盟舉行「T1 WISH」公益活動，由台中太陽教練許智超帶領吳岱豪、胡瓏貿等球星指導家扶基金會學童籃球技巧，鼓勵小球員們為夢想而努力。

T1聯盟舉辦「T1 WISH」公益活動，繼昨日先與來台參加世界盃男籃熱身賽的立陶宛國家隊球星舉行「說畫無國界」後，今天又舉行一日籃球訓練公益活動，由台中太陽教練許智超率領吳岱豪、鄭瑋、呂濟而、胡瓏貿和黃聰翰等球星共襄盛舉。

這場籃球訓練公益活動由聯盟所屬教練和球星，帶領29名來自家扶基金會的同學參與特訓，透過基礎手部動作訓練增加球感、傳授運球與傳球技巧，強化傳接球穩定度，及調整小球員投籃姿勢，增強投籃命中率。

許智超在接受訪問時說：「這些小朋友或許起步比別人還不順利，但每個人都有籃球夢想以及愛運動的心，我覺得這是最難能可貴的部分，所以我們都很樂意分享我們的籃球技巧和心路歷程。」

今天參與公益活動的家扶基金會小朋友，正好是胡瓏貿與黃聰翰的小球迷，他笑著表示：「很喜歡胡瓏貿進攻的打法和黃聰翰的外線，雖然未來不一定可以成為職籃選手，但我還是會朝他們的方向努力精進球技。」

深受感動的胡瓏貿替小球員加油說道：「喜歡打籃球是非常好的興趣，繼續保持運動，也許有一天可以在職籃場上看到你。」

台灣運彩副總經理蔡明哲表示：「T1 WISH第1年我們走進校園辦理一日職籃球員訓練課程，第2年活動更為多元，透過藝術、籃球訓練和觀摩國際賽事，向基層幼苗傳達正向影響力。」