PLG／辛特力與富邦勇士續約 成隊史效力最久洋將
PLG台北富邦勇士隊今天宣布續約拿過2座FMVP的洋將辛特力，他將為勇士效力第4個賽季。2023-2024賽季辛特力將與勇士挑戰PLG四連霸及EASL東亞超級籃球聯賽賽事。
辛特力上賽季例行賽場均拿下23.3分、11.1籃板、4.7助攻、1.6抄截，雖冠軍賽對新北國王隊表現普通，仍獲得勇士續約，這將是他身披勇士戰袍的第四年，成為隊史效力最久的洋將。
完成續約重返勇士，辛特力表示：「這是我唯一想效力的球隊，這裡也已經成為我的家，我很興奮新賽季能重返勇士，而且等不及歸隊與團隊再度為冠軍努力打拚。」
勇士首位洋將完成續約，團隊戰力陸續補強中。新賽季目標PLG四連霸，同時EASL東亞超級籃球聯賽也將正式展開完整的賽季。面對國內與國際賽事的挑戰，勇士都將展現爭取最高榮耀的決心。
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