瓊斯盃／中華藍留下亞軍 劉錚、阿提諾、林庭謙入選最佳五人

第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組圓滿落幕，中華藍隊將士用命，以92比64擊退韓國隊，留下亞軍，中華白隊最後關頭穩住陣腳，以91比86戰勝伊朗隊，獲得第六名。

「從集訓到現在，看得到球員全心投入，特別是幾位資深球員，像曾文鼎、劉錚，還有林庭謙，都非常願意去帶動整支球隊。」中華藍教練桑茂森表示目前球隊凝聚整合，約六到七成，距離杭州亞運剩下一個月左右，接下來要前進澳洲移地訓練，為期兩週跟當地職業球隊進行六場友誼賽。

他表示這趟澳洲行，主力後衛陳盈駿依舊無法隨隊，但傷勢回復良好，可望在亞運前歸隊，「阿駿的個性不用我們擔心，他已經開始恢復訓練，所以亞運一定會帶他，不過這次瓊斯盃，球隊也漸漸習慣當陣中沒有後衛的打法，球傳導也很流暢，所以這點也是個機會去磨練調整。」

劉錚認為經過九天八戰，身體非常疲憊，但對於團隊而言受益良多，「主要看見我們得分點越來越多，但同樣地缺失就是，當得分點無法維持，被守住時，還有沒有人可以跳出來，以及我們的老問題防守籃板。」

日前感冒的林庭謙，結束首次的瓊斯盃中華藍體驗，他認為球隊調整越來越進入狀況，藉由瓊斯盃以賽代訓，面對不同球風，吸取各種不一樣的經驗，「就我個人而言則是打後衛這件事，這不是我熟悉的位置，那我也可以去學習，想辦法試著去幫助球隊。」

中華白隊以91比86擊退伊朗隊，小將五人得分上雙，團隊失誤僅11次，賀博10投7中，貢獻18分，賀丹三分球8投4中，砍下14分，另有5助攻跟6抄截，馬建豪得到14分，一次精采抄截後快攻單手飛扣，嗨翻和平籃球館滿場球迷，陳范柏彥繳出13分，斑霸也有10分進帳。

「希望藉由這次比賽過程，球員一次比一次更進步，當然結果不會如你所願，可是藉由成功或失敗的經驗，每一次都成長進步，這批小將，達到我們教練所期望的，他們也爭氣，達到這個期望。」中華白教練許皓程表示瓊斯盃從第一場磨合到最後一天，八場球賽明顯看得出球員突破，相信未來這群球員都有機會成為中華隊，踏上國際賽舞台。

賀家兄弟可說是本屆瓊斯盃最熱門話題人物，兩人感謝中華籃協邀請，以及白隊教練許皓程指導，還有每一位中華藍、白隊的學長前輩，不藏私、樂於分享經驗，還有每一位熱情球迷，今年夏天共同在台灣走過驚奇之旅，賀丹和賀博也跟球迷喊話，期盼兄弟倆繼續在場上一同拚搏，相約明年再會。

美國隊以115比61擊敗菲律賓隊，8戰全勝奪冠，日本隊最後一天以96比97惜敗卡達隊，日本成為爐主。瓊斯盃最後名次為，第一名是NCAA一級加州大學爾灣分校，代表美國隊第15次在瓊斯盃摘冠，亞軍為地主中華藍，依序為韓國隊(6勝2負)、卡達隊(4勝4負)、阿聯隊(3勝5負)、中華白隊(3勝5負)、伊朗隊(2勝6負)、菲律賓隊(2勝6負)以及日本隊(1勝7負)。

本屆最佳五人則是中華藍隊劉錚、林庭謙和阿提諾，韓國隊洋將Du'Vaughn Maxwell，以及美國隊韓裔美籍後衛Pierre Crockrell II，至於賽會最有價值球員由Pierre Crockrell II獲選，他出賽6場，繳出平均8分、7.8助攻跟1抄截，在團隊球風為主的美國，扮演重要後場指揮官。