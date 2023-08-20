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瓊斯盃／阿提諾狂攻30分 中華藍大勝南韓摘亞軍

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瓊斯盃／阿提諾狂攻30分 中華藍大勝南韓摘亞軍

聯合新聞網／ 綜合報導
中華藍隊歸化球員阿提諾發威，最終助隊打敗韓國亞軍。 中華籃協提供
中華藍隊歸化球員阿提諾發威，最終助隊打敗韓國亞軍。 中華籃協提供

瓊斯盃男籃賽今天進行最後一天賽程，最後一役由國家隊一軍中華藍隊迎戰韓國爭奪亞軍席次，傳統「中韓大戰」吸引爆滿全場超過6000名觀眾，地主隊不負球迷厚望，歸化球員阿提諾上半場就有30分17籃板的攻勢演出，給對手一記下馬威，助隊在上半場就占有領先14分優勢，進入下半場，韓國無力回天，終場中華藍以92：64大勝，本屆賽會以7勝1負，僅次於美國排名第二。

昨晚15分差擊敗中華藍的美國隊，今天稍早以115：61大勝菲律賓取得8戰全勝的戰績，稱霸冠軍。

此役中華隊除了阿提諾表現亮眼外，林庭謙攻15分6籃板5助攻、劉錚13分、曾祥鈞10分，四人得分達兩位數。

阿提諾進攻。 中華籃協提供
阿提諾進攻。 中華籃協提供

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