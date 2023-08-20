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全校不到百人 泰雅部落這國小奪國際籃賽雙冠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
來自宜蘭南澳國小籃球隊遠赴保加利亞參加阿特蘭盃國際籃球分齡錦標賽，男、女籃球代表隊各摘下13歲組分齡冠軍，小將們的個頭不高，卻能以優異體力及快狠準的球風取勝，表現亮眼。圖／南澳國小提供
來自宜蘭南澳國小籃球隊遠赴保加利亞參加阿特蘭盃國際籃球分齡錦標賽，男、女籃球代表隊各摘下13歲組分齡冠軍，小將們的個頭不高，卻能以優異體力及快狠準的球風取勝，表現亮眼。圖／南澳國小提供

來自宜蘭南澳國小籃球隊是籃賽國小組的勁旅，學校位處偏鄉，不到100人，每位隊員優異的體能與快狠準的球風，被封為「狠角色」，不僅在台灣的國小聯賽表現優異，繼去年參加芬蘭的海豚盃籃賽拿下雙冠，最近代表台灣遠征保加利亞的籃球分齡賽，再度抱回兩座冠軍盃，揚名國際。

南澳國小是一所原住民學校，學生人數極少，男、女籃球隊員清一色是泰雅族人，最近前往歐洲保加利亞參加阿特蘭盃國際籃球分齡錦標賽，雙雙摘下13歲組分齡冠軍，成為賽場上最風光的隊伍。

校方為了這次國際賽事，從5月的台灣國小聯賽結束後就全力備戰，由於球員平均身高不到160公分，在面對身形較為高大的歐美選手，防守上做了許多調整，且九成孩子都是第一次出國比賽，心態上也要調適。

這群泰雅小將面對身材懸殊的歐美對手，努力奮戰，以速度及準度彌補了身高的劣勢，尤其在下半場體力依舊，拉大與對手的比分差距，男女2支代表隊各比賽5場次，台灣時間17日奪下冠軍寶座，贏球的一刻，讓所有觀戰的各國隊伍及觀眾讚佩不已。

南澳國小屬籃球隊最近幾年都能代表台灣前往歐洲參賽，連同之前的芬蘭海豚盃籃球分齡錦標賽、匈牙利籃球賽與這次的保加利亞阿特蘭盃的雙冠，累計已有8座冠軍獎盃，表現亮眼，同時也培育出許多優秀的籃球國手莊朝勝、游艾喆、羅世恩等，個個都是不可輕忽的狠角色。

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