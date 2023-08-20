全校不到百人 泰雅部落這國小奪國際籃賽雙冠

來自宜蘭南澳國小籃球隊是籃賽國小組的勁旅，學校位處偏鄉，不到100人，每位隊員優異的體能與快狠準的球風，被封為「狠角色」，不僅在台灣的國小聯賽表現優異，繼去年參加芬蘭的海豚盃籃賽拿下雙冠，最近代表台灣遠征保加利亞的籃球分齡賽，再度抱回兩座冠軍盃，揚名國際。

南澳國小是一所原住民學校，學生人數極少，男、女籃球隊員清一色是泰雅族人，最近前往歐洲保加利亞參加阿特蘭盃國際籃球分齡錦標賽，雙雙摘下13歲組分齡冠軍，成為賽場上最風光的隊伍。

校方為了這次國際賽事，從5月的台灣國小聯賽結束後就全力備戰，由於球員平均身高不到160公分，在面對身形較為高大的歐美選手，防守上做了許多調整，且九成孩子都是第一次出國比賽，心態上也要調適。

這群泰雅小將面對身材懸殊的歐美對手，努力奮戰，以速度及準度彌補了身高的劣勢，尤其在下半場體力依舊，拉大與對手的比分差距，男女2支代表隊各比賽5場次，台灣時間17日奪下冠軍寶座，贏球的一刻，讓所有觀戰的各國隊伍及觀眾讚佩不已。

南澳國小屬籃球隊最近幾年都能代表台灣前往歐洲參賽，連同之前的芬蘭海豚盃籃球分齡錦標賽、匈牙利籃球賽與這次的保加利亞阿特蘭盃的雙冠，累計已有8座冠軍獎盃，表現亮眼，同時也培育出許多優秀的籃球國手莊朝勝、游艾喆、羅世恩等，個個都是不可輕忽的狠角色。