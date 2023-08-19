籃球／針對合約風波 林秉聖致歉：強調非主動與攻城獅談

瓊斯盃中華藍後衛林秉聖近來因為合約風波引發爭議，而今天上午他也在個人社群上向受影響的中信特攻球團、攻城獅球團、台新球團、PLG聯盟、T1聯盟以及籃協致歉，並提出多項與昨天攻城獅球團陳述不同之處，最終也強調為連日帶來的紛擾感到抱歉，將會深刻反省。

與攻城獅的接觸，並非如攻城獅球團所述是我本人主動。實際上是攻城獅球團透過他人來與我洽談。

在今年5月中，攻城獅球團代表人到台北找我簽約，當下時間倉促，我未詳細審閱，在我思慮欠周的情況下簽下委任合約書。也因該份合約並未同一般正式合約載明確切起迄日期，因此我認為還保有後續繼續討論的空間，但是我還是會坦然面對我應該要負的責任。

在5月份契約尚未生效時，我覺得台新球團對於國內外規劃跟發展方向更適合我，為避免影響攻城獅新賽季排兵布陣，早已多次向攻城獅球團表達無加入球團意願。但日前攻城獅球團依然以官宣方式，在社群媒體發布我加入球團，我感到震驚。為明確表達本人立場及意向，得知攻城獅官宣後，我即正式發函與攻城獅終止委任合約。

至於NBL的合約並非我個人不願履行，而是因為接受中華隊徵召，故拜託時任T1長官的前輩協助處理。

我希望事情能平和、圓滿落幕。願以陳述事實之方式來表達我的立場，近期造成的紛擾與球迷負面的觀感，希望能以本發文予以澄清。對於連日造成的紛擾我深感抱歉。我還是一樣熱愛籃球，也深刻的反省，未來將持續專注在球場上。