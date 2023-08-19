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瓊斯盃／林秉聖不畏噓聲 助中華藍6連勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
林秉聖昨天攻下全場最高的25分。記者林伯東／攝影
林秉聖昨天攻下全場最高的25分。記者林伯東／攝影

瓊斯盃昨晚上演每屆傳統好戲中華藍、白「兄弟鬩牆」，近日深陷合約風波的林秉聖不被場外事件以及場邊球迷噓聲影響，進帳全場最高25分，搭配上張家禾扮演板凳奇兵拿下19分，還有一次精彩爆扣演出，最終中華藍就以87：74擊敗中華白，收下6連勝。

林秉聖近日因為與PLG攻城獅T1聯盟台新的合約風波引發爭議，不過，在昨天與中華白的比賽中仍被安排先發出賽，甚至在罰球時一度遭到場邊球迷噓聲對待，然而大心臟的他不僅不受影響砍下全場最高的25分，還以飛吻回應球迷。

對於幫助中華藍擊敗小老弟中華白，林秉聖賽後直言，上場後就是專注在球場上，不去多想場外的其他事情或是噓聲，「隊友和教練對我很信任，我也不想讓隊友失望，他們把球傳給我，我就要把球投進，我是一個對自己很有信心的球員。享受球場上，不管是球迷還是之後打客場都會有這種情形，就是享受比賽。」

盡管林秉聖在場上用表現證明自己的身價，但在場外引發的風波也讓攻城獅與台新隔空喊話，其中攻城獅昨天就在立委陪同下召開記者會，說明簽約過程，並喊話隨時歡迎他歸隊，也呼籲台新能出面進行協商，不要讓球員無球可打。

至於台新則是透過聲明稿強調簽約程序合乎規範，並無外界所指摘的惡意挖角事件，也期盼各界應重視球員意願，以球員最大權益處理本案。

林秉聖 攻城獅 瓊斯盃 T1聯盟 張家禾

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