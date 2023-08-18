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瓊斯盃／飛吻回應球迷噓聲 林秉聖：享受在球場上

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華藍林秉聖全場猛砍25分、4籃板、3助攻、2抄截。記者林伯東／攝影
中華藍林秉聖全場猛砍25分、4籃板、3助攻、2抄截。記者林伯東／攝影

瓊斯盃今天晚間上演中華藍、白對抗，其中深陷合約風波的中華藍林秉聖，儘管在比賽中遭到球迷噓聲對待，但他仍是砍下全場最高的25分，且還用飛吻回應球迷，他賽後也表示，自己只是想要享受在球場上。

林秉聖近日因為與攻城獅和台新的合約糾紛引發爭議，不過這並未影響到他在瓊斯盃的表現，繼昨天有10分、4助攻演出後，今天對上小老弟中華白之戰，先發上陣的他最終也砍下全場最高的25分，幫助中華藍以13分差距奪下勝利。

對於今天罰球時一度遭到球迷噓聲對待，林秉聖賽後也坦言其實並未多想，「我就是享受在球場上，因為不管是球迷還是之後打客場都會有這種情形，就是享受比賽。」

而林秉聖也將好表現歸功於隊友和教練團隊他的信任，「今天表現就是專注在球場上，不讓隊友失望，他們把球傳給我，我就要把球投進，因為我是個對自己很有信心的球員。」

瓊斯盃 林秉聖

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