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瓊斯盃／中華藍林秉聖遭噓送飛吻回應 狂飆25分退中華白

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林秉聖今天攻下全場最高的25分。記者林伯東／攝影
林秉聖今天攻下全場最高的25分。記者林伯東／攝影

瓊斯盃今天晚間上演中華藍、白的兄弟鬩牆戲碼，儘管老大哥中華藍今天在林秉聖與張家禾輪番開砲下，幾乎是一路領先小老弟中華白，不過第四節中華白在賀博領軍下展開反撲下數次追到5分內差距，但最終老經驗的中華藍依舊以87：74勝出。

瓊斯盃傳統好戲中華藍白對決在今天上演，而兩軍也打出一場激烈的拉鋸戰，前三節中華藍林秉聖就火力全開，儘管近日捲入合約風暴的他，在罰球時一度遭到場邊球迷噓聲以待，但他也以飛吻回應，而在前三節他就拿下17分，搭配上張家禾也扮演板凳奇兵進帳14分幫中華藍帶著10分領先進入末節。

第四節開節中華白陳范柏彥上籃得手後，賀博再完成「三分打」，幫助中華白追到4分差距，不過關鍵時刻林秉聖再度挺身而出連得5分止血，但中華白依舊展現韌性，在陳又瑋上籃得手後，再一次追到5分差距。

第四節最後5分鐘馬建豪投進三分球，但中華藍靠著禁區優勢依舊維持住領先，加上李德威適時在三分線上開砲，幫助中華藍在比賽最後1分47秒時取得15分領先優勢，奠定勝基。

中華藍今天以林秉聖攻下25分表現最佳，張家禾與阿提諾則分別有19分與17分15籃板進帳，至於中華白則是以賀博攻下20分7籃板5助攻表現最佳，賀丹則有18分進帳，斑霸則有16分15籃板演出。

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