瓊斯盃／中華藍三分大爆發力退阿聯 桑茂森歸功內線打出破壞力

休兵一日養精蓄銳後，中華藍今天在對戰阿拉伯聯合大公國的比賽火力爆發，外圍頻頻開砲重擊阿聯，全場以5成命中率轟下13記三分球，最終以103：85力退阿聯，本屆盃賽與美國UC Irvine隊同為不敗金身，賽後中華藍主帥桑茂森認為，球隊在禁區成功製造威脅是解放外線的主因。

昨天是中華藍在瓊斯盃9天8戰密集賽事中難得的休息日，獲得一天喘息空間的中華藍今天手感極佳，上、下半場分別投進7顆和6顆三分球，命中率皆高達5成，中華藍第二節逐漸甩開阿聯的緊咬，下半場持續擴大領先優勢，成功以18分之差替前天被絕殺的中華白小老弟「復仇」成功。

中華藍總教練桑茂森談到今天如潮水一般的三分攻勢，先是笑著說：「平常大家訓練的時候都蠻準的。」接著提到這場比賽球隊禁區戰力發揮得宜，才連帶替外線射手們製造出手空間，「不管啟瑋、劉錚還有庭謙都蠻準的，也包括受傷的峻翔，今天因為內線一開始就打開了，所以在轉換上製造了很多外線的機會。」

桑茂森說：「其實我們也鼓勵球員要盡量出手，畢竟到時候會遇到更高大的球隊，如果我們內線有一定的得分能力，外線又再好一點的話，其實對球賽的未來很有幫助。」

瓊斯盃中華藍隊對戰阿聯，林庭謙拿下17分、送出8次助攻。 記者林伯東／攝影

桑茂森也提到，讓林庭謙打一號能夠讓拉高整體陣容平均身高，如果陳盈駿能健康出賽，他和林庭謙、劉錚三名持球者自主進攻能力都不錯，相信對戰術運用及球的流動更有幫助，今天排出先發名單時就覺得身高不錯，能有這樣的陣容「很幸福」。

今天中華藍不只外圍火砲發揮得宜，兩分球命中率也高達6成09，其中「新台灣人」阿提諾表現最為搶眼，11次出手沒有落空，攻下全隊最高24分，扮演中華藍的禁區殺器。