瓊斯盃／中華藍5連勝 今「內戰」中華白

在瓊斯盃男籃賽前4場比賽都拿下勝利後，中華藍隊在昨天出戰阿聯隊的比賽中，雖然首節還一度與對手拉鋸，不過靠著歸化中鋒阿提諾的活躍表現以及進攻火力逐步加溫的劉錚單場進帳18分，最終中華藍就以103：85告捷，收下5連勝。

中華藍在瓊斯盃前4場比賽都勝出後，與美國UC Irvine隊成為唯二不敗的隊伍，而昨天對上日前絕殺中華白隊的阿聯，中華藍開賽雖然在李啟瑋的三分球連發下就取得領先，但阿聯歐瑪爾也延續火燙手感，在首節就攻下14分，緊咬比數。

第二節中華藍阿提諾發揮在禁區的宰制力，加上劉錚、林秉聖等人輪番在三分線上開砲，助中華藍在第三節就取得近20分領先優勢，最終以18分差距收下5連勝。

中華藍今天將與中華白上演「兄弟鬩牆」戲碼，對於今年中華白在賀家兄弟加入後備受關注，老大哥劉錚說：「他們很有潛力，前面友誼賽有碰到幾次也很謙虛，是很積極學習新思路的球員。那時候有給他們一些建議，希望他們持續精進，像是身體碰撞，善用優勢。」

中華白昨與卡達隊之戰出現體力下滑，在整場落後情況下最終以59：71吞3連敗，對於球隊2連勝後卻連敗不止，總教練許皓程坦言球隊必須在溝通上做得更好。