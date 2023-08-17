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PLG／鋼鐵人前領隊涉教唆砸記者車 球團：純屬個人行為

中央社／ 台北17日電
PLG聯盟高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪因不滿女記者報導球隊資金爭議，涉嫌教唆砸車，鋼鐵人球團今天表示，純屬個人行為。記者蘇健忠／攝影
PLG聯盟高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪因不滿女記者報導球隊資金爭議，涉嫌教唆砸車，鋼鐵人球團今天表示，純屬個人行為。記者蘇健忠／攝影

台灣職籃PLG聯盟高雄17直播鋼鐵人前領隊陳冠豪因不滿陳姓女記者報導球隊資金爭議，涉嫌教唆砸車，鋼鐵人球團今天表示，純屬個人行為，球團並未涉入。

P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人前領隊陳冠豪不滿陳姓女記者報導鋼鐵人涉中資等新聞，去年找人跟蹤、偷裝GPS在陳女車輛，並砸車報復。檢方今天依法起訴7名共犯，陳冠豪通緝中。

去年12月31日陳姓女記者愛車遭3名不明人士砸破擋風玻璃，還在水箱與引擎倒入鐵釘，造成整輛汽車報銷，此外車上甚至還裝有GPS追蹤器，當時鋼鐵人球團深夜發表聲明澄清，記者汽車遭砸事件與球團無任何關聯，並譴責暴力，沒想到經過調查，最後教唆砸車的竟是當時球隊領隊陳冠豪。

針對砸車事件，鋼鐵人球團今天再發聲明表示，球團絕無涉入或知悉砸車，而對於前領隊陳冠豪行為，鋼鐵人球團僅表示，陳冠豪今年6月中已請辭領隊一職，「對於前領隊陳冠豪個人行為及是否涉案，本球團無從置喙，請外界切莫做過多聯想。」

鋼鐵人總經理高景炎接受中央社記者訪問時表示，與前領隊互動不多、完全不熟，他認為，這件事情純屬個人行為，「我對他不是很了解，他做了什麼事情，我真的無法有太多批評。」

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