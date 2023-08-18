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瓊斯盃／給我更多噓聲！卡達前鋒示意球迷鼓譟：享受比賽

聯合新聞網／ 實習記者陳品宇
席度(左)帶給中華隊禁區不少壓力。 中央社
席度(左)帶給中華隊禁區不少壓力。 中央社

在這屆賽事表現如同倒吃甘蔗的卡達，今天在迎戰中華白的比賽持續打出精彩表現，首節取得雙位數領先後就讓中華白一路苦追未果，最終卡達以71：59快意奪勝。不只表現出色，球員顯然也十分享受比賽，卡達前鋒席度（Ndoye Seydou）更在罰球時示意主場球迷們鼓譟，此舉也引起不少討論。

卡達在開局展現強勢進攻，拉出一波14：2攻勢，替球隊取得雙位數優勢。雖然在第二節中華白靠著外圍頻頻開砲連追9分，但在暫停過後卡達站穩陣腳，帶著4分領先進入下半場。

來到下半場卡達持續蠶食鯨吞，逐步擴大領先分差，歸化後衛路易斯（Michael O'Neal Lewis II）連續單打得手徹底澆熄中華白反攻氣焰，他單節攻下10分，幫助卡達在三連敗後連奪三連勝。

卡達教練史科托波拉斯（ Thanasis Skourtopoulos ）對於球隊的表現很滿意，也提到這支集結不過12天的球隊磨合越來越順利，正逐漸摸索出屬於自己的隊形。

史科托波拉斯說，中華白是運動能力很棒、具備發展性的球隊，這場比賽防守最關鍵之處在於避免快攻得分，也製造了很多抄截，讓中華白陷入不擅長的半場輪轉，藉此取得比賽主導權。

卡達前鋒席度今天先發出戰雖然僅攻下4分，但抓下6籃板、4助攻，另外貢獻2次抄截，全能數據扮演串連全隊的角色。賽後受訪時他表示無論是得分還是助攻對他來說並無不同，在場上希望以團隊為優先、找到有空檔的隊友，教練也有提醒隊友要盡可能促進球的流動。

此外，席度在第三節罰球時，大力招手向主場的台灣球迷示意「給我更多噓聲」，也成為賽後話題。受訪時提到當下的心情，席度表示今天的球賽氛圍很好，希望不管是球員跟觀眾都能更進入到比賽當中，「所以就讓全場球迷們鼓譟吧！我想享受比賽的感覺。」

卡達 團隊 運動

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