瓊斯盃／「別讓中華白得60分」 美國主帥：培養球員正確觀念

中華白在瓊斯盃第四戰迎來了慘烈的敗仗，自第二節後比分被美國UC Irvine徹底拉開，最終以59：117吞下二連敗。美國UC Irvine即使大幅領先，球員仍不見一絲懈怠，在每一波進攻和防守依舊給予中華白高強度挑戰。賽後主帥透納（Russell Turner）受訪時表示，此舉除了是對中華白的尊敬，也是想培養這支年輕球隊正確的打球觀念。

首節中華隊手感極佳，團隊三分7投5中，單節攻下27分，與強敵UC Irvine打得有來有往。但是來到第二節，UC Irvine逐漸在攻防兩端掌握主導權，更一度打出18：0的瘋狂攻勢，單節領先分差來到21分，就此奠定勝基。

UC Irvine總教練透納提到，中華白是支充滿能量的球隊，且打球風格具備觀賞性，特別是在5天5戰的賽程下，對於UC Irvine球員的身心靈帶來不小考驗。而透納也對球員的表現感到驕傲，認為他們完美達到自己的高標準要求。

談到第二節的如同脫胎換骨的「一波流」，透納表示自己在練習時特別注重防守，在第二節每個人都跑起來輪轉、專注每個對位，針對中華白球員的打球風格調整，透過防守上的加壓讓球隊打出應有的水準，也才能轉換成不可思議的攻勢。

中華白教練許皓程也對UC Irvine的防守加壓很有感，「在第一節我們打那麼順是因為大家都願意分享球，每個人拿到球都在自己原先設定的位置；但當第二節對方開始防守加壓，我們球員開始想要用自己的身體能力解決，就沒有像第一節那麼多配合。」許皓程說：「我們從同為年輕球隊的他們身上學習到：如何有耐心打團隊籃球。」

值得一提的是，比賽剩下三分鐘左右、美國隊以111：56大幅領先時，透納被轉播捕捉到在暫停時間大聲提點球員，甚至喊著「別讓中華白得60分！」引起球迷關注。透納在賽後也表示想藉此教導球員正確的打球心態，希望每個年輕球員上了場都能拚盡全力。

透納說：「我們的球隊很年輕、還在成長，我們想要培養好的習慣以在高層級的賽事競爭。我們代表學校就要全力打球，難得有珍貴的機會能在這裡比賽，我們十分感激，也想用表現表達我們的感激。在連續第五個夜晚的第五場球賽，在場上盡所能發揮就是最好的證明。」