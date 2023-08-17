籃球／林秉聖拒加盟攻城獅 爆合約爭議

PLG新竹街口攻城獅隊前天宣布林秉聖加盟，昨卻遭本人在社群網站「婉拒加盟」打臉，引爆雙方合約爭議，攻城獅發文給中華籃球協會尋求協助，並譴責任何球團對已正式簽約球員惡意挖角，尋求法律途徑捍衛權益。

林秉聖生涯前兩季效力T1聯盟中信特攻隊，今年拿下隊史首冠後傳出離隊消息；攻城獅球團強調，為尊重原先中信特攻球團與林秉聖委任合約期限至8月31日，因此與他簽約訂於9月1日生效，這段時間並無收到林秉聖提出解除合約的書面說明，且所簽訂的委任合約書並非單方面提出解除就生效。

攻城獅公開呼籲林秉聖與影響他履行合約的球團，盡速向攻城獅提出解除合約書面說明。

籃協秘書長李雲翔昨天表示，已接獲攻城獅正式發文尋求協助，接下來將會立案處理，並邀集相關人了解來龍去脈後再進行協商。