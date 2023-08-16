瓊斯盃／差點丟掉14分領先 菲律賓2OT驚險擊敗伊朗奪首勝

菲律賓職籃PBA的Rain or Shine Elasto Painters賽前在本屆瓊斯盃一勝難求，今天在對戰伊朗的比賽前半段，菲律賓靠著火力最多曾領先高達14分，沒想到比賽在第四節風雲變色，伊朗打出強勢反撲將比賽帶入延長。最終菲律賓鏖戰到2OT重整腳步，再度將比分拉開，以98：90摘下本屆瓊斯盃首勝。

比賽前段菲律賓可說是一路壓著伊朗打，也帶著7分領先進入第四節。然而伊朗這節打出追分「一波流」，阿札里（Amir Hossein Azari）在讀秒階段的關鍵上籃成功扳平比分，兩隊以74：74進入延長賽。在第一次延長賽兩隊仍不相上下，進入到第二次延長賽後菲律賓再度找回進攻節奏，三分鐘內打出10：2的攻勢，桑提藍（Leonard Santillan）中距離得手後就沒有再讓出過領先，最終以8分之差擊敗伊朗。

菲律賓總教練奎阿歐（Joseller Guiao）賽後提到，球隊因為太早放鬆而在第四節表現十分掙扎，數次發生失誤讓伊朗輕鬆取分，還在該節丟掉了雙位數領先。奎阿歐說，在比賽後段多次擺上年輕球員，為的就是讓他們有更多在國際賽場上學習的機會，雖然這個決定帶來的風險確實也造成球隊苦戰，但對這支年輕球隊來說是個很寶貴的經驗，也很幸運能拿下這場勝利。

身為「高齡」38歲的資深球員，早在2007年就來台參加過瓊斯盃的諾伍德（Gabe Norwood）也贊同教練的說法。他表示，球隊在本屆瓊斯盃表現相對慢熱，但每一場比賽都展現進步，前幾場都以小分差輸球，今天能夠贏下充滿張力的2OT賽事，對於士氣很有幫助。

諾伍德說：「這個士氣能夠幫助我們面對接下來的賽事，甚至是在未來帶回菲律賓迎接新的賽季。」

諾伍德也提到，瓊斯盃的賽事對體能跟精神都是很大的考驗，但自己每次來台參加瓊斯盃都很期待球迷們的鼓譟聲。「能夠代表球隊、代表國家一直是個榮譽，瓊斯盃是個很艱難的錦標賽，在9天內要打8場比賽，但這邊球賽氛圍很棒，希望在這段期間能享受球迷們的鼓勵，作為日後的成長養分。」