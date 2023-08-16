瓊斯盃／上場時間越來越少 曾祥鈞發文疑似酸教練是西瓜
瓊斯盃男籃在台北和平籃球館火熱開打，本屆中華藍隊已拿下4連勝，不過曾祥鈞稍早卻發布IG限時動態，疑似對教練團有所不滿。
本屆中華藍由國體大總教練桑茂森領軍，這次球員名單的長人有阿提諾、曾文鼎、曾祥鈞、李德威及陳冠全。
曾祥鈞稍早在個人IG發文，貼出自己搜尋「企圖心」定義的截圖，並留下3個字「扣帽子」，似乎是反擊外界認為他該有更多企圖心的評論，接下來還貼出一張西瓜圖，寫下「這是我最喜歡的水果」。由於西瓜在網路上對教練有貶義，意指教練沒料只是靠球員，日前周伯勳也疑似用西瓜一詞來怒噴前東家台啤英熊教練。
現年25歲的曾祥鈞效力PLG台北富邦勇士隊，被視為國內長人接班人，不過他這4場比賽時間越來越少，首戰對菲律賓18分鐘，第2戰對日本15分鐘，第3戰對卡達4分54秒，昨天對伊朗則未上場。
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