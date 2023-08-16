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瓊斯盃／中華藍4連勝 中華白吞首敗

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導

瓊斯盃中華藍隊在昨天出戰伊朗，在上半場靠著防守領先對手多達24分的情況下，中華藍第三節卻一度熄火被縮小差距，不過末節劉錚、阿提諾、阿巴西聯手出擊，幫助中華藍穩住領先優勢，最終以80：63收下4連勝。而在前兩戰打出亮眼成績拿下2連勝後，年輕的中華白昨天卻遭阿聯上了一課，下半場一路領先下，自美返台效力的賀丹，在比賽倒數階段出現2罰落空與違反運動精神犯規，最後阿聯靠著絕殺三分球，71：69賞給中華白本屆首敗。

中華白今年在賀家兄弟賀丹、賀博加入後，加上T1聯盟選秀狀元林信寬表現搶眼，成為瓊斯盃話題球隊，前兩戰分別擊敗日本與菲律賓後，昨交手後段班的阿聯隊，3人的聯手發揮及斑霸第4節攻守兩端都有搶眼表現，比賽最後3分鐘還保有9分領先。

不過，接下來中華白卻接連出現失誤，倒數4秒賀丹在中華隊還有2分領先下卻兩罰落空，還出現違反運動精神犯規，讓阿聯靠著罰球追到1分差並保有球權，最終阿聯昨天手感最火燙的歐瑪爾重兵看防下投進絕殺三分球，賞給中華白首敗。

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