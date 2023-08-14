T1聯盟／台啤雲豹新主帥出爐 前日職冠軍教練歐森上任

台啤雲豹隊今天宣布，由美籍教練歐森（Michael Olson）擔任新賽季總教練，目標將雲豹打造成台灣職籃的傳統強權，「而且不僅是為雲豹培養人才，也為台灣籃球培育優秀的選手。」

歐森現年44歲，擁有豐富海外執教經驗，除擔任NBA夏季聯賽聖安東尼奧馬刺隊助理教練，更在日本B聯賽（B.LEAGUE）3度帶隊摘冠，還曾帶領越南國家隊、法國甲級聯賽，也曾指導過NBA勇士隊球星湯普森（Klay Thompson）。

歐森今年曾受到中華籃球協會邀請，擔任籃球教練研習課程講師，協助訓練國內教練，現以職業球隊總教練身分再度來台，他表示，雲豹是具有潛力的球隊，已對陣中幾名核心球員和新秀做過功課，蔣淯安、高錦瑋、李啓瑋、林信寬、阿拉薩等人都是非常優秀、極具潛力的球員，他說：「希望能幫助這些新秀快速成長，蛻變成為可以獨當一面的球星。」