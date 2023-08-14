瓊斯盃／馬建豪不怕撞「菲」 中華白連勝

瓊斯盃男籃賽以年輕球員組成的中華白隊，昨面對菲律賓展現對抗性，加上外線開火，一路領先下89：79捍衛主場勝利，三分球4投3中的馬建豪更自信地說，只要團隊特色持續發揮，做好防守、打出轉換快攻，相信球隊有機會躋身前3名。

因疫情停辦3年再舉行的瓊斯盃，男子組共9隊與會，地主派出中華藍、白兩隊，卡達、阿拉伯聯合大公國和伊朗是國家隊，南韓和菲律賓由職業隊代表；中華白昨天碰菲律賓下起三分雨，上半場轟進8球、全場12顆，第四節差距一度被縮小到個位數，最終仍在5名球員得分兩位數下迎接連勝。

松山高中畢業後旅美的馬建豪，上季投入大陸CBA選秀，獲江蘇隊青睞成為「榜眼」，第一節三分球2投2中攻下8分、全場拿下13分的他自評，CBA防守強度比菲律賓更強，加上自己積極增強對抗性，昨和球風慓悍的對手交鋒「不吃虧」。

昨天三分球4投3中的馬建豪有200公分的好身材，但身材單薄，高中還有「松山杜蘭特」外號；他第一個職業賽季認真加強身體素質，有計畫地增肌、增重和吃高蛋白，和去年相比體重增加8公斤，昨天碰菲律賓也不畏懼，在高中恩師黃萬隆場邊見證下打出好表現。

中華白教頭許皓程提到，團隊能收下連勝，除年輕小將拚勁十足，關鍵還有球員間的溝通、球員和教練的雙向溝通都很順暢，盼子弟兵將瓊斯盃的改變延續到未來賽場，成為更好的球員。