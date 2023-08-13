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3對3／冠軍就送球鞋！亞瑟士盃領航猿球星同樂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞瑟士盃3對3籃球錦標賽首站在台中落幕。圖／亞瑟士提供
亞瑟士盃3對3籃球錦標賽首站在台中落幕。圖／亞瑟士提供

邁入第2屆的ASICS CUP 亞瑟士盃3對3籃球錦標賽，延續去年首屆報名的踴躍度和賽事內容的好評迴響，今年為增加賽事可看性擴增隊伍數，加入了社會組和擴大女生組的招募，首站在台中逢甲大學登場，共計156隊、超過600位籃球好手同場較勁，桃園璞園領航猿隊球星李家慷關達祐與林子洧也現身，和現場各方好手趣味較量。

為期2天的賽事今天落幕，各組冠軍隊伍分別為社會男子組「建國塑膠」、大專男子組「高粱馬不停蹄」，女子組由「連連看」擊敗眾多好手奪下冠軍寶座，抱走萬元獎金與亞瑟士最新款UNPRE ARS系列籃球鞋。

有別於一般3對3籃球賽事，亞瑟士盃不僅與逢甲大學合作提供舒適室內場地，更設計豐富中場遊戲與職籃球星挑戰賽，讓報名參與的選手擁有精采體驗，首站台中場特別邀請到桃園璞園領航猿球星關達祐、李家慷和林子洧現身與報名球隊互動，組隊一同挑戰中場遊戲。

台灣亞瑟士總經理謝玉真表示，亞瑟士3對3賽事今年邁向第2屆，希望透過賽事聚集更多喜愛打球的好朋友，特別是今年也增加了女生組數，喜愛籃球不分性別，透過籃球與隊友留下最值得紀念的回憶。

桃園璞園領航猿隊球星林子洧參與3對3趣味遊戲。圖／亞瑟士提供
桃園璞園領航猿隊球星林子洧參與3對3趣味遊戲。圖／亞瑟士提供
桃園璞園領航猿隊球星關達祐（右一）、李家慷（中）和林子洧現身3對3賽事。圖／亞瑟士提供
桃園璞園領航猿隊球星關達祐（右一）、李家慷（中）和林子洧現身3對3賽事。圖／亞瑟士提供

桃園璞園領航猿 關達祐 李家慷

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