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瓊斯盃／生病手感更火燙 新台灣人阿巴西瓊斯盃首秀扮板凳暴徒

聯合新聞網／ 實習記者陳品宇
瓊斯盃男子組籃球賽開打，中華藍阿巴西接獲隊友妙傳後爆扣籃框。記者余承翰／攝影 余承翰
瓊斯盃男子組籃球賽開打，中華藍阿巴西接獲隊友妙傳後爆扣籃框。記者余承翰／攝影 余承翰

第42屆瓊斯盃男子組比賽開打首日，壓軸為地主中華藍隊迎戰菲律賓隊。中華藍開賽就展現主隊氣勢，狂轟40分奠定勝基，最終以98：79快意奪下首勝。今天除了是中華藍本屆瓊斯盃第一場賽事，也是「台灣黑豹」阿巴西首次以本土身分為國出征，他板凳出發轟下全隊次高22分，用亮眼表現向台灣球迷做最好的自我介紹。

中華藍開賽就來勢洶洶，以驚人效率攻下40分，第一節打完就取得17分遙遙領先。中華藍主帥桑茂森賽後也讚賞子弟兵無論是球技、心態都準備充足，「從一開始進到球場、到準備比賽再到上場，我想從他們在球場上展現出來的企圖心，就已經看得出來對今天的比賽及未來賽事有渴望。他們在球場上全心的投入，帶給滿場觀眾驚奇，我想這件事可以繼續努力下去。」

不過桑茂森也指出，球隊在第四節表現不若比賽前段，頻頻被同一名球員一對一切入得分。這可能是因為防守策略造成錯位，造成球員在一些防守上腳步跟不上對方，是過去不熟悉的菲律賓球風，後續會再針對這問題調整。

桑茂森說：「畢竟這是單一的球隊，今天對菲律賓、明天對日本、後天對其他球隊，每天的防守策略都有一些調整。由於輪替的關係會遇到不同防守對手，我覺得這是可以盡快修正的。」

全場最令球迷驚呼連連的，莫過於「台灣黑豹」阿巴西，他在「本土化」後的第一場國際賽展現多元的進攻才華，頻頻撕裂菲律賓防線，全場16投8中，包含3顆三分球攻下22分，在全隊僅次於阿提諾。

阿巴西表示，無論是先發還是替補心態都沒有太大變化，目標都是替球隊贏球。而桑茂森也在旁補充，在陳盈駿缺陣的情況下，阿巴西原先在先發名單，但因為賽前身體不適直到最後一刻才決定能上場。阿巴西也提到，跟之前大學以歸化身分打國際賽相比，歷經職業洗禮的他如今以本土身分在場上打球更沒有壓力，希望在本屆賽會能完整發揮自己的實力。

巴西 菲律賓 日本 阿巴西

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