籃球／全家海神高捷盃燃戰火 蘇文儒、邱子軒登場獻技

「2023年全家海神高捷盃3對3籃球賽」今、明兩於高雄技擊館青少年籃球場點燃戰火，今天T1聯盟高雄全家海神職業隊陣中包含成都世大運男籃代表隊呂威霆、蘇文儒、邱子軒，還有陳懷安都一同受邀出席開幕與表演賽獻技，並在會後舉辦拍照見面會。

海神隊母集團國揚集團與旗下事業體長年推廣籃球風氣，高雄全家海神隊連續第二年與高捷公司合作，港都百貨業龍頭漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場以及漢來美食提供豐富報名贈品，熱血應援籃球運動賽事；而海神隊參與設計的經典聯名款雙面球衣也在鬥牛迷間大獲好評，今年全家海神隊再加碼贈送新球季的免費主場門票（每人2張）。

今年全家海神高捷盃3對3報名隊伍數突破去年的650隊，近700隊再創新高，是高雄暑假參賽隊伍數最多、規模最大的籃球賽事，讓技擊館周末掀起藍色浪潮。

今由高雄全家海神隊啦啦隊Aqua Mermaids熱舞為賽事揭開序幕，呂威霆、蘇文儒、邱子軒與陳懷安表演賽小試身手，邱子軒秀大號三分球，現場球迷大飽眼福。

呂威霆、蘇文儒征戰3x3經驗豐富，蘇文儒指出，新賽制得分方進球後防守方回三分線就可以進攻，「攻防轉換節奏更快，但要注意回線有無成功，否則會失誤葬送進攻機會。」兩人同時異口同聲說，3x3的三分球更有效率是贏球重點。