PLG／沒發業配遭網友控詐騙 高國豪和攻城獅都道歉了

新竹街口攻城獅球星高國豪昨天（10日）被網友指控詐騙，對此高國豪及球團都在IG限時動態做出回應。

昨天有PTT網友轉載臉書社團爆料，指出高國豪向球鞋店家購買一雙市價約1萬3千元的球鞋，最終決定以5000元成交，附帶條件是高國豪需要發文+標記店家，不過店家後來發現，高國豪沒有按約定發文，對店家的詢問訊息更是已讀不回。

該店家發文並附上聊天紀錄，馬上引發網友討論，高國豪隨後發布IG限時動態道歉：「很抱歉這不成熟的行為造成品牌店家的損失，我會馬上聯繫店家道歉與賠償，真的很對不起各位，我以後會看重自己答應別人的事。」

新竹攻城獅官方IG也轉發高國豪的動態並寫道：「攻城獅球團對相關店家感到非常抱歉，我們會全力協助國豪與店家聯繫賠償事宜，未來也會更嚴謹把關球員的商業合作案。」