快訊

郭台銘今晚屏東說明會 高喊「要為中華民國打造下個黃金30年」

半導體女王掀起STEM教育 台灣推的STEAM更能培育人才？

孟耿如手寫字疑曝心聲：「靈魂家人」扮演生命中黑天使

霍華德讚台灣國旗美麗 盼球迷招募他返台

中央社／ 台北9日電
前NBA球星「魔獸」霍華德今天在個人社群媒體PO出辨識各國國旗遊戲的影片，卻不滿沒有出現台灣國旗，他在留言區用中文寫下：「我正在等待它向我展示美麗的台灣國旗。」合成圖／聯合報系資料照、擷自霍華德IG
前NBA球星「魔獸」霍華德今天在個人社群媒體PO出辨識各國國旗遊戲的影片，卻不滿沒有出現台灣國旗，他在留言區用中文寫下：「我正在等待它向我展示美麗的台灣國旗。」合成圖／聯合報系資料照、擷自霍華德IG

前NBA球星「魔獸」霍華德今天在個人社群媒體PO出辨識各國國旗遊戲的影片，卻不滿沒有出現台灣國旗，他在留言區用中文寫下：「我正在等待它向我展示美麗的台灣國旗。」

曾8度入選美國職籃NBA明星賽的霍華德（DwightHoward），去年來台加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹（台啤雲豹前身），並獲得年度最佳外援殊榮，季外他在社群媒體上仍很活躍，經常發表文章和影片，跟粉絲分享他的生活。

霍華德來台期間，不僅曾現身夜市品嚐台灣小吃，還曾在公園與民眾打球，展現親民的一面，而他也不時在Instagram招募NBA球星來台，儼然成為台灣職籃招募大使。

今天霍華德曬出一段影片，片中他試著辨識出世界各地不同國家的國旗，不過他在影片下方寫下：「台灣在哪裡？」並附上一個疑惑的表情與台灣國旗，而他在另一旁的留言區還用中文寫到：「我正在等待它向我展示美麗的台灣國旗，但如果台灣應該是我的下一站，請評論“TW”（台灣）。」似乎要球迷多多說出台灣的好，增添他返台效力的動力。

影片PO出後短短幾小時，就湧進上千則留言，還有粉絲感性地留言謝謝霍華德，感激他讓更多人認識台灣，也有不少球迷期盼新球季能再次見到霍華德。

過去不只1次表達愛台灣的霍華德，日前還萌生要買1支台灣球隊念頭，而且不只是當老闆，他還要當球員，也盼吸引更多美國球員來台打球。

霍華德 T1聯盟 雲豹

延伸閱讀

NBA／魔獸發文談詹皇和Kobe 不後悔毀掉兩人09年對決機會

NBA／被男網友指控3P性侵後首發聲 魔獸：沒傷害過任何人

「魔獸」捲性侵醜聞遭起訴！美媒爆：強迫男網友3P還動粗

NBA／轉發霍華德籃球事蹟視頻 美媒：歐尼爾終於「獻花」了

相關新聞

霍華德讚台灣國旗美麗 盼球迷招募他返台

前NBA球星「魔獸」霍華德今天在個人社群媒體PO出辨識各國國旗遊戲的影片，卻不滿沒有出現台灣國旗，他在留言區用中文寫下：...

瓊斯盃／日本全勝封后 35天中華白擋下伊朗第4名作收

瓊斯盃女子組賽事將在今天落幕，其中前4場比賽僅拿下1勝的中華白，在最後一場比賽遭遇一勝難求的伊朗，不過伊朗本場比賽數度將...

籃球／安全疑慮男籃不打奧運預選賽 郭台銘當瓊斯盃中華白領隊

2023年奧運資格賽預選賽地點公布在敘利亞後，中華籃協即與相關單位持續關注該國情勢，由於近日內主辦城市大馬士革仍有安全疑...

瓊斯盃／旅日吳侑萱助陣 中華藍贏白隊

瓊斯盃女籃昨天壓軸戰上演「寶島內戰」，目標杭州亞運的中華藍出戰以年輕球員組成的中華白隊，中華藍展現老大姐實力，三節打完就...

瓊斯盃／中華藍內戰壓白隊 保留戰力明壓軸戰抗韓

瓊斯盃女籃第4日壓軸戰上演「姐妹鬩牆」戲碼，中華藍第一節雖一度落後，靠第二節26：11的單節攻勢拉開差距，最終以79：5...

瓊斯盃／中華藍白對戰 中華藍以79：56奪勝

瓊斯盃女籃晚上上演中華藍白大戰，中華藍在教練將士用命下，終場以79：56奪勝，雖然比賽過程激烈，中華藍與中華白球員在賽後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦