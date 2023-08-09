霍華德讚台灣國旗美麗 盼球迷招募他返台

前NBA球星「魔獸」霍華德今天在個人社群媒體PO出辨識各國國旗遊戲的影片，卻不滿沒有出現台灣國旗，他在留言區用中文寫下：「我正在等待它向我展示美麗的台灣國旗。」

曾8度入選美國職籃NBA明星賽的霍華德（DwightHoward），去年來台加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹（台啤雲豹前身），並獲得年度最佳外援殊榮，季外他在社群媒體上仍很活躍，經常發表文章和影片，跟粉絲分享他的生活。

霍華德來台期間，不僅曾現身夜市品嚐台灣小吃，還曾在公園與民眾打球，展現親民的一面，而他也不時在Instagram招募NBA球星來台，儼然成為台灣職籃招募大使。

今天霍華德曬出一段影片，片中他試著辨識出世界各地不同國家的國旗，不過他在影片下方寫下：「台灣在哪裡？」並附上一個疑惑的表情與台灣國旗，而他在另一旁的留言區還用中文寫到：「我正在等待它向我展示美麗的台灣國旗，但如果台灣應該是我的下一站，請評論“TW”（台灣）。」似乎要球迷多多說出台灣的好，增添他返台效力的動力。

影片PO出後短短幾小時，就湧進上千則留言，還有粉絲感性地留言謝謝霍華德，感激他讓更多人認識台灣，也有不少球迷期盼新球季能再次見到霍華德。

過去不只1次表達愛台灣的霍華德，日前還萌生要買1支台灣球隊念頭，而且不只是當老闆，他還要當球員，也盼吸引更多美國球員來台打球。