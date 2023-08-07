T1聯盟／透過籃球做公益 台啤雲豹陪憨兒圓夢

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聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台啤雲豹職業籃球隊、⼤東電業以及真善美社會福利基金會今天聯合展開「憨兒籃球圓夢計畫」。圖／雲豹提供
台啤雲豹職業籃球隊、⼤東電業以及真善美社會福利基金會今天聯合展開「憨兒籃球圓夢計畫」。圖／雲豹提供

台啤雲豹職業籃球隊、⼤東電業以及真善美社會福利基金會今天聯合展開「憨兒籃球圓夢計畫」，球員劉元凱、盧捷閔、羅振峰、陳建銘特別受邀現身北科附工樂群堂，一起擔任一日志工，陪伴憨兒們打球、實現成為籃球員夢想。

過程中憨兒們、⼤東電業志工與雲豹球員一起進行分組練習和團體活動，儘管憨兒們在實行動作過程中無法一次就達到流暢，但仍克服困難、努力完成每個動作，陳建銘更誇讚憨兒們積極的學習態度，即使面對困難動作仍不輕易放棄。

台啤雲豹執行長張建偉表示，希望這次活動能幫助憨兒們更了解籃球，並且透過籃球來幫助身心靈發展，他說：「這並非雲豹與憨兒首次合作，過往也有支持憨兒製作的手工麵包等，這次有幸能與真善美基金會和大東電業合辦此活動以協助憨兒實現夢想，是非常難能可貴的機會，雲豹未來將會持續關懷社會。」

為讓每位憨兒都能滿心歡喜回家，雲豹球員精心準備了親筆簽名球與抱枕作為禮物，為活動劃下完美的句點，更讓每位憨兒的回憶更加難忘與溫馨。

「憨兒籃球圓夢計畫」不僅為推動共融社會的理念，更讓每一位參與者都留下了一個充滿溫暖和快樂的夏日回憶，台啤雲豹將持續籌劃公益活動，期望透過這樣的方式讓更多人認識憨兒們，深入瞭解他們的需求，一同為創建一個更融洽與共融的社會努力。

雲豹 台啤 陳建銘

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