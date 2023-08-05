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瓊斯盃／女籃陳晏宇關鍵4罰 台灣藍險勝菲律賓

中央社／ 台北5日電

威廉瓊斯盃籃球賽女子組賽事今天開打，台灣藍首戰出戰菲律賓隊，一度領先雙位數，決勝節險遭逆轉，靠著陳晏宇最後1分鐘4罰全中與陳薇安跳投，最終以89比85有驚無險收下勝利。

停辦3年威廉瓊斯盃籃球賽今天在台北和平籃球館揭開序幕，先由女子組打頭陣，男子組將於8月12日接棒。

台灣女籃分成藍、白隊出擊，台灣藍首戰迎戰由潔丹妮兒（Jack Danielle Animam）領軍的菲律賓隊，潔丹妮兒過去曾來台就讀世新大學，並率世新女籃奪得2座大專籃球聯賽（UBA）金盃。

台灣藍首節火力全開，轟下30分；儘管次節命中率下滑，仍帶著11分領先進入下半場。

菲律賓第3節持續追分，決勝節更在倒數5分34秒靠著三分球超前。台灣隊鄭伊秀關鍵時刻面臨犯規麻煩，還送對手上罰球線，所幸劉希曄在倒數1分08秒挺身而出命中三分球反超，陳晏宇最後1分鐘合計4罰全中，加上陳薇安底線中距離跳投、追加保險分，最終台灣隊以4分差收下勝利。

陳晏宇攻下全隊最高20分；陳薇安表現全面，繳出15分、5籃板、5助攻。

另一場台灣白與日本隊比賽，台灣白首節一度領先，第3節卻發生進攻當機，單節僅得5分，最終以65比76落敗。

瓊斯盃

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