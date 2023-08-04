快訊

檢方偵訊不到2小時 黃子佼涉性侵…35萬交保、限制出海出境

成都世大運／「鞍馬王子」李智凱退出全能決賽 單項可望如期參賽

超大豪雨襲擊災情慘重 南投仁愛鄉明天停止上班上課

T1聯盟／曾當足球員踢哭守門員 唐維傑正式與海神簽約

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄全家海神隊與唐維傑完成簽約。圖／高雄全家海神隊提供
高雄全家海神隊與唐維傑完成簽約。圖／高雄全家海神隊提供

T1聯盟高雄全家海神職業籃球隊幾天與旅美好手唐維傑正式簽約，23歲的唐維傑是高雄囝仔，他表示籃球開拓了他的視野並帶來特別的人生經歷，同時感謝一路上幫助過他的人與海神球團給予信任與支持，未來遇到困難，會保持一樣的心態，堅持下去。

投入職籃的唐維傑，其實足球才是他最初接觸的運動，光華國小籃球教練馬一鳴笑說，「他以前幼幼足球賽，一個人可以踢十幾分，踢到對方守門員都哭了。」後續四年級才加入籃球隊，五年級就跟著國中生一起練，甚至訓練結束，再自我加練拿啞鈴跑看台樓梯。

自律與好勝心，不只在球場，學長吳永盛、同屆的林庭謙出國追夢，唐維傑用一年的籃球空白，到美國語言學校換取托福成績達標，申請進聖瑪麗瑞肯高中就讀，畢業後終於獲得NCAA D1維吉尼亞軍校全額獎學金。

從買東西不會說靠比手畫腳，到獲得大學文憑的肯定，「回台灣」的念頭不是沒有。唐維傑說：「我很喜歡布萊恩（Kobe Bryant）的一句話，『Resting at the end』， 到終點再休息。我都告訴自己再撐一下，就這樣過了七年。」

面對傷勢，也是如此。當天賦遇到傷來磨，瓊斯骨折、兩度膝傷，一個人進醫院開刀。七賢國中鄭曉嵐教練勉勵他，「越挫越勇，越努力的人越幸運。」

唐維傑說：「籃球就代表我的人生，如果沒有籃球，說不定就沒有去美國的機會，接觸那麼多人、進到職業隊。謝謝自己，這麼困難的路上都還堅持住，未來會用一樣的心態，努力作好每一件事情。」

唐維傑將披上海神隊11號戰袍，選擇11號除了因為哥哥，也是提醒自己莫忘初心，「國中是穿11號。現在加入職業隊新環境，11號背號如同重新開始，提醒自己保持謙遜。」

唐維傑 高雄全家海神 T1聯盟

延伸閱讀

籃球／超奇葩規則！中國U17籃賽決賽大勝隊伍卻拿亞軍

T1聯盟／海神開訓唐維傑測驗最佳 余純安輸學弟也服氣

T1聯盟／唐維傑重返高雄加入海神 盼向布銳克曼學習

籃球／2聯盟僅15人獲選 吳沛嘉成遺珠 UBA霸主政大全軍覆沒

相關新聞

T1聯盟／攻城獅狀元在這 台啤雲豹簽下阿拉薩當洋將用

T1聯盟台啤雲豹職業籃球隊於今天宣布與台灣藝術大學外籍生前鋒阿拉薩（Joof Alasan）簽複數年約，成為新賽季首名外...

T1聯盟／新秀簡賀宇涉砸店糾紛 經紀人：球員不知情

今年加入T1聯盟的職籃新秀簡賀宇傳出涉入幫派鬥毆砸店糾紛，還被帶回警局偵辦。簡賀宇的經紀人呂龍麒今天澄清：「他確實在不知...

T1聯盟／曾當足球員踢哭守門員 唐維傑正式與海神簽約

T1聯盟高雄全家海神職業籃球隊幾天與旅美好手唐維傑正式簽約，23歲的唐維傑是高雄囝仔，他表示籃球開拓了他的視野並帶來特別...

PLG／鞏固本土核心 夢想家與林俊吉、簡浩等4人續約

PLG夢想家球團今天宣布，已與本土球員簡浩、林俊吉、楊盛硯以及吳松蔚完成續約，其中球團分別與簡浩、楊盛硯簽下兩年延長合約...

PLG／轉戰攻城獅周伯勳怒批前東家台啤 網友：根本血流成河

前T1聯盟台啤英熊隊球員周伯勳，於今天傳出被合併後的台啤雲豹隊釋出，P聯盟攻城獅隊馬上宣布網羅，一出一進的轉折，令外界好奇，而周伯勳今天下午在個人IG上PO文，對前東家台啤隊用詞尖銳，「遇到西瓜只能嘆

籃球／超奇葩規則！中國U17籃賽決賽大勝隊伍卻拿亞軍

中國U17青少年籃球聯賽女子組決賽昨天在遼寧丹東登場，「女姚明」張子宇領軍的山東女籃以96比63大勝浙江，取得7戰全勝，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦