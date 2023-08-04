T1聯盟／曾當足球員踢哭守門員 唐維傑正式與海神簽約

T1聯盟高雄全家海神職業籃球隊幾天與旅美好手唐維傑正式簽約，23歲的唐維傑是高雄囝仔，他表示籃球開拓了他的視野並帶來特別的人生經歷，同時感謝一路上幫助過他的人與海神球團給予信任與支持，未來遇到困難，會保持一樣的心態，堅持下去。

投入職籃的唐維傑，其實足球才是他最初接觸的運動，光華國小籃球教練馬一鳴笑說，「他以前幼幼足球賽，一個人可以踢十幾分，踢到對方守門員都哭了。」後續四年級才加入籃球隊，五年級就跟著國中生一起練，甚至訓練結束，再自我加練拿啞鈴跑看台樓梯。

自律與好勝心，不只在球場，學長吳永盛、同屆的林庭謙出國追夢，唐維傑用一年的籃球空白，到美國語言學校換取托福成績達標，申請進聖瑪麗瑞肯高中就讀，畢業後終於獲得NCAA D1維吉尼亞軍校全額獎學金。

從買東西不會說靠比手畫腳，到獲得大學文憑的肯定，「回台灣」的念頭不是沒有。唐維傑說：「我很喜歡布萊恩（Kobe Bryant）的一句話，『Resting at the end』， 到終點再休息。我都告訴自己再撐一下，就這樣過了七年。」

面對傷勢，也是如此。當天賦遇到傷來磨，瓊斯骨折、兩度膝傷，一個人進醫院開刀。七賢國中鄭曉嵐教練勉勵他，「越挫越勇，越努力的人越幸運。」

唐維傑說：「籃球就代表我的人生，如果沒有籃球，說不定就沒有去美國的機會，接觸那麼多人、進到職業隊。謝謝自己，這麼困難的路上都還堅持住，未來會用一樣的心態，努力作好每一件事情。」

唐維傑將披上海神隊11號戰袍，選擇11號除了因為哥哥，也是提醒自己莫忘初心，「國中是穿11號。現在加入職業隊新環境，11號背號如同重新開始，提醒自己保持謙遜。」