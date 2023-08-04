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T1聯盟／新秀簡賀宇涉砸店糾紛 經紀人：球員不知情

中央社／ 台北4日電
台北台新首輪新人簡賀宇。 中央社
台北台新首輪新人簡賀宇。 中央社

今年加入T1聯盟的職籃新秀簡賀宇傳出涉入幫派鬥毆砸店糾紛，還被帶回警局偵辦。簡賀宇的經紀人呂龍麒今天澄清：「他確實在不知情的情況下擔任司機，目前也已經無保請回。」

據了解，今年4月份，朱男的友人在KTV唱歌時，與被砸店的米粉湯店老闆起衝突，事後朱男的友人向他抱怨，朱男就唆使9名小弟砸毀米粉湯店，經報警警方循線逮捕9名砸店成員，而其中一人正是球員簡賀宇。

呂龍麒在接受中央社訪問時表示：「簡賀宇上月中請假回宜蘭部落老家，當天據稱是部落長輩朋友，叫他開車載著一票友人前往該米粉湯店，當時他並不知道要幹嘛，當下也沒有下車參與砸店。」

呂龍麒提到：「檢察官在偵訊時，也扣押並且看過簡賀宇的手機通訊紀錄和相關訊息，都沒有提到他參與砸店的事實，因此最後將他無保請回，但現在還是得看最後會不會起訴他。」

已經和台灣運彩xT1聯盟新球隊台北台新球團簽下合約的簡賀宇，是台新球團在選秀會上首輪第4順位選進的好手，在新球季備受期待。

簡賀宇在就讀世新大學期間，就是主力之一，平時練球態度認真，和朋友、隊友之間相處也相當融洽，不少球隊人士也認為這應是誤會一場。

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