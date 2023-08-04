T1聯盟／攻城獅狀元在這 台啤雲豹簽下阿拉薩當洋將用

T1聯盟台啤雲豹職業籃球隊於今天宣布與台灣藝術大學外籍生前鋒阿拉薩（Joof Alasan）簽複數年約，成為新賽季首名外援球員，營運長顏行書表示，昔當期待阿拉薩能夠與高錦瑋、林信寬一同成長，提升球隊本土戰力，更期待他們能成為未來中華隊核心球員。

台啤雲豹營運長顏行書在日前高錦瑋、林信寬的加盟記者會上透露，將找來一名與兩人年紀相仿的年輕球員成為球隊未來藍圖的第三根柱子，而今天答案也揭曉，正是今年PLG選秀會被攻城獅隊以狀元籤選入，但最終未達成加盟共識的阿拉薩。

阿拉薩出生於甘比亞，現年21歲、身高205公分，臂展達211公分，他12歲時才接觸籃球，之前未受過正規訓練，卻憑藉天賦和不懈努力，在塞內加爾甲級聯賽獲得兩年比賽機會。

2020年阿拉薩來台，並於110學年度大專籃球聯賽（UBA）中表現優異，一舉拿下得分、籃板和阻攻三項榜首。今年他在UBA場均貢獻23.2分、17.2籃板、2.9助攻和2阻攻，二分球命中率60.3%，三分球命中率25.6%。

阿拉薩表示來台兩年半期間，已經愛上台灣，也表達了強烈意願希望未來能有機會取得台灣國籍，與隊友高錦瑋和林信寬共同代表中華隊出戰。