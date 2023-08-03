PLG／轉戰攻城獅周伯勳怒批前東家台啤 網友：根本血流成河
前T1聯盟台啤英熊隊球員周伯勳，於今天傳出被合併後的台啤雲豹隊釋出，P聯盟攻城獅隊馬上宣布網羅，一出一進的轉折，令外界好奇，而周伯勳今天下午在個人IG上PO文，對前東家台啤隊用詞尖銳，「遇到西瓜只能嘆息…」、「#你知道人跟畜牲的差別嗎？」、「#他們的防守只有兩種，盯人跟區域」、「#你們球員自己的身理時鐘要調好投籃投到一半去大便比賽會這樣嗎？」
曾是2016年亞洲盃中華隊國手的周伯勳，有著197公分身高及優秀的籃板能力，2012年投入SBL選秀，被台銀隊第一輪第一順位選中，以第10季「選秀狀元」身分加入SBL，後隨隊加入T1聯盟，從周伯勳的發文中，顯然對過去兩季台啤英熊隊總教練有所不滿。
對此網友留言說，「根本血流成河！」、「你要上熱搜了，背骨」、「不留一手」、「敢講真話推推，老台啤看現在打成那樣真的只能搖頭。」、「親愛的哈哥，是你們親手葬送這隻有歷史傳統的隊，不但傷害了球迷，更是耽誤了球員的青春。」
終究還是要說再見，在台啤待了9年2個月，拿了三冠兩亞一六一三這是在581的成績，後面兩年T1第一年最被看好拿冠軍的球隊結果拿第四？！第二年想說捲土重來結果還是第四？！嚴格來說應該是第五名，挑戰賽被下剋上！（就知道是誰的問題吧🍉)
還是得說那句話，天下無不散的筵席，遇到西瓜只能嘆息…
在球賽中很多關鍵時刻都是靠我們本土自己的天賦跟經驗來解決問題！這樣要你來幹嘛？？
話說到這邊，誰贊成？誰反對？
終究還是要說再見，在台啤待了9年2個月，拿了三冠兩亞一六一三這是在581的成績，後面兩年T1第一年最被看好拿冠軍的球隊結果拿第四？！第二年想說捲土重來結果還是第四？！嚴格來說應該是第五名，挑戰賽被下剋上！（就知道是誰的問題吧🍉)
還是得說那句話，天下無不散的筵席，遇到西瓜只能嘆息…
在球賽中很多關鍵時刻都是靠我們本土自己的天賦跟經驗來解決問題！這樣要你來幹嘛？？
話說到這邊，誰贊成？誰反對？
#被🍉偷走的那兩年
#我很欣賞小台就算打很少也無怨無悔心態正確
#沒關係山水有相逢
#你們每個人都大哥都不能講？
#呂蔡勢必要拿下來可攻可守是一枚活棋
#再給范姜維奇一點時間他很久沒打球了
#你知道人跟畜牲的差別嗎？
#他們的防守只有兩種，盯人跟區域
#懂我意思嗎？
#yayayayayayaya~
#肇熠啊～
#你自己注意一下
#黃鎮你NBA球員啊？
#你這樣有意思嗎？
#不要砸籃板啦
#你們球員自己的身理時鐘要調好投籃投到一半去大便比賽會這樣嗎？
#一對一殺上去
#我要雞腿
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