PLG／轉戰攻城獅周伯勳怒批前東家台啤 網友：根本血流成河

前T1聯盟台啤英熊隊球員周伯勳，於今天傳出被合併後的台啤雲豹隊釋出，P聯盟攻城獅隊馬上宣布網羅，一出一進的轉折，令外界好奇，而周伯勳今天下午在個人IG上PO文，對前東家台啤隊用詞尖銳，「遇到西瓜只能嘆息…」、「#你知道人跟畜牲的差別嗎？」、「#他們的防守只有兩種，盯人跟區域」、「#你們球員自己的身理時鐘要調好投籃投到一半去大便比賽會這樣嗎？」

曾是2016年亞洲盃中華隊國手的周伯勳，有著197公分身高及優秀的籃板能力，2012年投入SBL選秀，被台銀隊第一輪第一順位選中，以第10季「選秀狀元」身分加入SBL，後隨隊加入T1聯盟，從周伯勳的發文中，顯然對過去兩季台啤英熊隊總教練有所不滿。

對此網友留言說，「根本血流成河！」、「你要上熱搜了，背骨」、「不留一手」、「敢講真話推推，老台啤看現在打成那樣真的只能搖頭。」、「親愛的哈哥，是你們親手葬送這隻有歷史傳統的隊，不但傷害了球迷，更是耽誤了球員的青春。」