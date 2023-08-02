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T1聯盟／魔獸想「球員兼老闆」 友人虧爆料還強調免責聲明

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德。 圖／T1聯盟提供
「魔獸」霍華德。 圖／T1聯盟提供

前NBA巨星「魔獸霍華德（Dwight Howard）近日接受朋友訪問時透露，正努力在台灣買下職籃球隊，他也說出對T1聯盟雲豹隊友和教練的看法。

很多人認為魔獸在台灣賺很多錢，他解釋自己第一年在「建立關係」，而不是撈完錢就離開。魔獸坦言想成為球隊經營者，他打算「球員兼老闆」，努力提升台灣職籃水準，並招募更多在NBA打過的球員來台打球。

魔獸去年加盟雲豹，最終卻以墊底坐收。他也在節目上小心翼翼地談論起隊友，「我聽說我們球隊有最差本土球員。」魔獸接著說，「對手基本上都用3或4個人防守我跟另一名洋將。然後其他人大空檔，這樣不太好，所以我當時才招募好手們來台灣，我需要幫手！」

有趣的是霍華德在爆料前努力撇清責任，強調這都是聽來的，還遭友人虧一句話竟然有「四個免責聲明」。

魔獸過去在NBA是防守型中鋒，他來到台灣卻展現全能身手，他解釋，「教練不會說英文，我什麼都不用擔心。教練的戰術就像，『球給霍華德，其他球員拉開』，戰術就是我做任何事。」

魔獸 霍華德

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