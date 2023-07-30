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T1聯盟／太陽繼續補強 簽下非洲聯賽年度MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽簽下新洋將努尼。圖／太陽提供
太陽簽下新洋將努尼。圖／太陽提供

先簽下T1聯盟「阻攻王」戴維斯（Deyonta Davis）的台中太陽籃球隊，今天再宣布簽下2023年在非洲籃球聯賽（BAL）賽季獲得「年度MVP最佳有價值球員」的206公分小前鋒努尼奧莫特（Nuni Omot），為整體球風添加強悍元素。

努尼現年28歲，出生於非洲肯亞，大學期間曾為美國貝勒大學（Baylor University）籃球隊效力，大學期間三分命中率打4成33，在12大聯盟（Big 12 Conference）中排名第五。努尼曾為NBA G聯盟的長島籃網、威斯特徹斯特尼克、奧西歐拉魔術效力，職業生涯投籃命中率達4成87%、三分球命中率3成8、罰球命中率超過8成。

2022年2月努尼被南蘇丹男子籃球國家隊（South Sudan men's national basketball team）選上參加2023年世界籃球聯賽預選賽，助隊首次獲得世界盃參賽資格；2023年4月，努尼加盟了埃及俱樂部阿爾阿赫利（Al Ahly）出戰非洲籃球聯賽（BAL），並一路帶領球隊攻打到總冠軍賽，最終贏得了他首次在非洲聯賽的冠軍，並且榮獲年度MVP，成為第一位獲此殊榮的非裔球員。

今年休賽季補強努尼，總經理汪蔚傑表示，首要目標就是提升比賽場上每一個位置的身材高度、穩定外線投籃能力，「小前鋒的高度來到206公分，我們會有更多的進攻戰術運用，防守端也會更有效率。」他也提到，努尼有出色的抄截能力與阻攻能力，與新加入的洋將戴維斯（Deyonta Davis）攜手合作讓人期待。

努尼對於首度造訪台灣也十分期待，他說：「非常期待與總教練塔克（Anthony Tucker）攜手合作，這是我第一次來到台灣打球，聽說台灣球迷非常熱情，希望我的加入能讓太陽隊體系運作得更好，我也會盡我所能幫助球隊在新賽季獲得更好的成績。」

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