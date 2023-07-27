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瓊斯盃／停辦3年回歸 中華隊拚為地主留下金盃

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
第42屆瓊斯盃籃球賽即將開打，昨公布中華隊藍白隊男籃女籃名單，兩隊代表合影。記者曾原信／攝影
第42屆瓊斯盃籃球賽即將開打，昨公布中華隊藍白隊男籃女籃名單，兩隊代表合影。記者曾原信／攝影

因疫情停辦3年，瓊斯盃籃球賽終於回歸。女子組8月5日登場，男子組12日接棒，不但是杭州亞運前哨戰，多位好手也將首度穿上國家隊戰袍「在家比賽」，誓言為地主留下金盃。

中華藍隊等同一軍，主要目標是9月底亞運，總教練桑茂森提到，後場大將陳盈駿剛動腳踝微創手術、李愷諺休養膝傷，瓊斯盃難出賽，仍以亞運為第一優先。6月剛和CBA天津隊簽下3年頂薪合約的林庭謙也說，兩位學長缺陣，要分擔控球任務，目前仍在習慣隊友習性，期待難得在台出賽機會。

以年輕球員組成的中華白隊，男子組今年加入華裔兄弟檔賀博、賀丹，效力CBA江蘇的200公分好手馬建豪也將首度披上國家隊戰袍，都是中華隊亮點。

邁入第42屆的瓊斯盃是國際籃球總會正式國際賽，8月5日到9日女子組登場，男子組8月12日到20日舉行，地點在台北和平籃球館，賽制都採單循環，8月20日最終日賽程由中華藍和南韓上演壓軸戲碼。

女子組連同地主中華白、中華藍共有6隊，伊朗和菲律賓都是國家隊出征，南韓、日本派出職籃球隊；男子組共9隊，卡達、阿拉伯聯合大公國、伊朗都是國家隊，美國是爾灣大學代表，日本派出大學明星隊，南韓、菲律賓都是職籃參賽。

南韓 日本 伊朗

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