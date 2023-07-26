瓊斯盃／女籃低迷時期 柯孟儀：想做些努力和貢獻

因新冠肺炎疫情停辦3年的瓊斯盃，今年8月總算回歸，女子組打頭陣，8月5日在和平籃球館點燃戰火，今天記者會上中華白教頭柯孟儀有感而發說，現在是國內女籃較「低迷」的時期，希望中華白女將們珍惜機會和資源，為台灣女籃做出努力和貢獻。

月初落幕的亞洲盃女籃賽，中華隊4場比賽全部吞敗，且在最終戰遭黎巴嫩「準絕殺」，將從一級降級到第二級，2年後的亞洲盃必須打下第二級冠軍才能重返一級舞台。

隊史首度被降級的中華隊，到日本和WJBL職業隊的交流賽再吞連敗，首戰更讓對手富士通得分破百。

中華隊在瓊斯盃化身中華藍隊，射手黃鈴娟喊話說，亞洲盃結果不太理想，球隊做了很多調整、和教練團建立信任感，將以冠軍為目標，「希望讓大家看到新的中華女籃。」

接續上台的中華白隊，總教練柯孟儀也提到，最近國內女籃狀況較低迷，暌違3年再舉辦的瓊斯盃，盼中華白隊享受訓練內容，帶給球迷好的比賽，「必須為台灣女籃做些努力和貢獻。」

中華女籃白隊由柯孟儀擔任總教練，教練團文祺、謝佩君、體能教練陳允中、防護員胡妤瑄，16位培訓球員林芍彤、張琦玟、蕭豫玟、戴宜庭、林玉書、劉惠茹、王游乙文、陳怡萱、楊婉琳、史靜茹、謝鎔竹、張譯文、黃沁瑜、李宜樺、游沁樺、陳靳豫萱，其中游沁樺和蕭豫玟都剛結束U19世青賽旅程，林芍彤目前旅美，大學旅日的張琦玟上周WSBL選秀會才剛被台元隊挑中。

今年瓊斯盃女子組連同2支地主隊共有6隊，外隊部分，伊朗和菲律賓都是國家隊出征，南韓由職業女籃WKBL釜山BNK Sum代表，日本是WJBL上季第7名的CHANSON V-MAGIC來台，賽事將採單循環進行，8月5日到9日連打5天，依戰績排出最後名次。