瓊斯盃／台美混血賀家兄弟加入中華白 許皓程不排除2人同時上
「台美混血兄弟」賀丹、賀博這次入選瓊斯盃台灣白隊，已隨隊集訓，總教練許皓程今天表示，目前團隊磨合得還不錯，球隊昨天還帶賀家兄弟逛夜市，體驗台灣在地文化。
今年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事將於8月12日起在台北和平籃球館登場，台灣男籃這次分成藍、白隊，其中白隊以年輕球員為主，包括中國男子籃球職業聯賽（CBA）台灣好手馬建豪，以及被美國媒體評選為4星高中生的賀博（Robert Hinton），與哥哥賀丹（Adam Hinton）這對台美混血兄弟檔。
台灣白總教練許皓程接受媒體聯訪時表示，賀家兄弟來台前曾在美國參加訓練營，保持不錯的狀態，目前球隊磨合得還不錯，兄弟倆現在也能用簡單的中文與團隊溝通。
由於賀家兄弟對台灣文化有興趣，許皓程透露，昨天全隊也帶著他們逛夜市，體驗台灣在地文化。
對於賀博能力，許皓程也給予高度讚賞，他表示，賀博個人攻擊能力、對籃框企圖心都是無庸置疑 ；至於兄弟檔是否會同時上場，他認為有機會，「如果他們2個人都能上，也能夠配合好，對白隊來說是好事」。
馬建豪首次入選瓊斯盃台灣白，歷經CBA歷練的他，身材也變得壯碩不少，他透露，為增加在場上對抗性，這1年來增重8公斤，希望CBA賽季開打前能再多2公斤。
馬建豪這次瓊斯盃披上白隊戰袍，他表示，儘管希望未來能有機會入選台灣藍，但現在在白隊也不錯，「在白隊機會比較多」。
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