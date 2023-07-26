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瓊斯盃／中華隊有「2洋將」助陣 為杭州亞運暖身

台灣醒報／ 台北報導
睽違3年的暑假籃球盛事瓊斯盃將於8月5日開打，外界相當關注中華男籃藍隊2位歸化球員的表現。（圖／台灣醒報呂翔禾攝影）
睽違3年的暑假籃球盛事瓊斯盃將於8月5日開打，外界相當關注中華男籃藍隊2位歸化球員的表現。（圖／台灣醒報呂翔禾攝影）

睽違三年再次舉辦的瓊斯盃將於8月5日舉辦，男女籃將與日本、韓國、伊朗與美國等9支球隊拚戰。其中，男籃藍隊除了有劉錚、陳盈駿、盧峻翔等球星外，還有兩位歸化外援阿巴西與阿提諾，本土球員與2位外援的配合備受關注。

瓊斯盃將於8月5日至9日由女籃率先開打，12日到20日則迎來男籃賽事，賽事都將在台北和平籃球館舉行。女籃有日本、韓國、菲律賓與伊朗等隊參賽，男籃則有日本、韓國、菲律賓、阿聯、卡達、伊朗與美國（發展聯盟或大學籃球員）等隊參賽。

歸化洋將受關注

本次瓊斯盃中華隊依舊組成藍（資深球員）與白（潛力新秀）兩隊出戰，中華男籃藍隊有在中國職籃打球的名將劉錚、林庭謙與陳盈駿領軍，搭配歸化我國的阿提諾與阿巴西，戰力可期；男籃藍隊總教練由前國手桑茂森擔任，主力球員還有領航員的盧峻翔、新北國王的李愷諺、曾文鼎，富邦勇士的周桂羽等人。

男籃白隊則由前台啤隊控衛、現任PLG新北國王隊助理教練許皓程擔任總教練，潛力新秀入選的有鋼鐵人的陳又瑋、孫思堯，富邦勇士的洪楷傑等人。除了台灣PLG、T1職籃新秀外，還有在美國高中打球的華裔兄弟賀博、賀丹助陣，讓外界相當期待。

為杭州亞運調整

主將劉錚笑說，過去也參加過瓊斯盃，很多畫面都在腦海內，希望今年也可以打出好比賽；林庭謙則說，第一次打藍隊，希望能用更好表現幫助球隊贏球，並順利銜接9月的杭州亞運。白隊總教練許皓程則分享說，賀博、賀丹，還有其他球員在集訓前都有比賽，因此目前訓練狀況不錯。

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