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瓊斯盃／馬建豪續留CBA 期待和賀丹、賀博兄弟聯手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬建豪首度入選中華白隊，還曾海報主視覺的成員之一。記者曾原信／攝影
馬建豪首度入選中華白隊，還曾海報主視覺的成員之一。記者曾原信／攝影

因疫情停辦3年的寶島籃球盛事瓊斯盃，8月將在和平籃球館登場，中華隊男、女籃都派出藍隊和白隊出擊，中華白隊更彙集今年T1聯盟「狀元」林信寬、旅外好手馬建豪和華裔兄弟檔賀丹和賀博等，讓即將獻出瓊斯盃執教初體驗的總教練許皓程也直呼期待。

今天瓊斯盃記者會，中華白由海報主視覺上的主角之一馬建豪及簡廷兆、林信寬一同出席；上季投入CBA江蘇隊的馬建豪透露，目前集訓2星期，球隊訓練滿有競爭力，高中畢業後旅美的他也會主動和賀丹、賀博兄弟檔聊天，全隊昨天晚上還一起去夜市，幫助兄弟倆融入團隊、感受台灣特色。

旅美後選擇從CBA展開職業生涯，身高200公分的馬建豪提到第一個職業賽季很認真加強身體素質，有計劃的增肌、增重，吃高蛋白、一周重訓4次，和去年相比體重增加了8公斤，「一開始曾中會找不到投籃感覺，透過大量練球就漸漸習慣。」他笑說自己在江蘇舉目無親，假日時隊友都去約會、陪家人，他就隻身一人去練球，5月初到美國訓練遇到過去隊友，就能明顯感受自己對抗力的提升。

中華白教頭許皓程也讚馬建豪的改變，他笑說：「小馬現在肯防守，高中和之前疫情時期潛力隊他只想攻，現在有時還是會腦衝血，這是成為成熟球員的必經之路，他有在改變，可能還不完善，但有在改變，對個人發展是好的。」

台灣籃壇近幾年十分熱鬧，今年還有新球隊台新加入T1聯盟，不過馬建豪親口證實和江蘇還有一年約，要「在家打球」暫時只有瓊斯盃。

備受矚目的賀丹、賀博兄弟檔，為中華白隊注入新元素，許皓程透露兩兄弟第一星期還比較害羞，現在已慢慢適應，瓊斯盃有機會看到兄弟檔同時上場。

許皓程還提到，193公分的哥哥「Adam」賀丹有「完美主義」，自我要求高，會因一次投籃不進就懊惱；196公分的弟弟「Robert」賀博攻擊能力、企圖心無庸置疑，且個性外向，相信能和隊友們快速融合。

「現在我們一到四號位沒明確定位，都偏鋒線，只有五號是大個子，未來籃球也是這走向，可能可以賀博擺一號位、小馬二號、陳范柏彥三號。」許皓程說。

瓊斯盃 馬建豪 許皓程

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