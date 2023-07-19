聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／2米高蘇格爾 首位外籍生狀元
首度同時舉辦的WSBL和SBL選秀會昨天登場，WSBL共4人獲選；SBL在彰化柏力力選中6人下，共11名球員獲得青睞，來自蒙古的2公尺高的蘇格爾獲得柏力力第一輪第一順位指名，成為SBL史上第一位外籍生「狀元」。
柏力力上季加入SBL，球季結束後共有6名球員離隊，昨天總教練吳俊雄強調球隊運作正常，今年從選秀會挑中的蘇格爾、謝承諳、蔡紘揚、廖景泰、陳昭群和徐仕宏，為球隊注入新血。
2017年就來台的蘇格爾，他透露以「新人王」為目標，盼用拿手的籃板和防守，幫助球隊晉級季後賽。第二順位的台啤第一輪選中台師大後衛蔣浩文，第二輪挑中2公尺長人吳沛嘉；第三順位的台銀只挑了高師大長人郭振復，裕隆第一順位選擇輔大後衛王翊帆，第二輪指名政大涂亦含。
WSBL選秀會僅6人報名，台電「狀元籤」選擇亞洲盃新科國手吳侑萱，第二順位的中華電信挑中「微笑女孩」陳芷英，第三順位的台元指名旅日回國的張琦玟；台電第二輪選擇林釵娟，總共4人中選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言