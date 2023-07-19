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SBL／2米高蘇格爾 首位外籍生狀元

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
SBL昨選秀會，彰化柏力力挑選來自蒙古身高200公分中鋒蘇格爾（左），成為SBL史上首位外籍生選秀狀元。記者侯永全／攝影
SBL昨選秀會，彰化柏力力挑選來自蒙古身高200公分中鋒蘇格爾（左），成為SBL史上首位外籍生選秀狀元。記者侯永全／攝影

首度同時舉辦的WSBL和SBL選秀會昨天登場，WSBL共4人獲選；SBL在彰化柏力力選中6人下，共11名球員獲得青睞，來自蒙古的2公尺高的蘇格爾獲得柏力力第一輪第一順位指名，成為SBL史上第一位外籍生「狀元」。

柏力力上季加入SBL，球季結束後共有6名球員離隊，昨天總教練吳俊雄強調球隊運作正常，今年從選秀會挑中的蘇格爾、謝承諳、蔡紘揚、廖景泰、陳昭群和徐仕宏，為球隊注入新血。

2017年就來台的蘇格爾，他透露以「新人王」為目標，盼用拿手的籃板和防守，幫助球隊晉級季後賽。第二順位的台啤第一輪選中台師大後衛蔣浩文，第二輪挑中2公尺長人吳沛嘉；第三順位的台銀只挑了高師大長人郭振復，裕隆第一順位選擇輔大後衛王翊帆，第二輪指名政大涂亦含。

WSBL選秀會僅6人報名，台電「狀元籤」選擇亞洲盃新科國手吳侑萱，第二順位的中華電信挑中「微笑女孩」陳芷英，第三順位的台元指名旅日回國的張琦玟；台電第二輪選擇林釵娟，總共4人中選。

台電 彰化 台師大

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