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WSBL／受重傷後轉念 「微笑女孩」陳芷英期待新挑戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
SBL選秀會昨登場，擁有狀元籤的彰化柏力力挑選來自蒙古身高200公分中鋒蘇格爾（右），成為SBL史上首位外籍生選秀狀元，會後第一輪中選的男女球員合影。記者侯永全／攝影
SBL選秀會昨登場，擁有狀元籤的彰化柏力力挑選來自蒙古身高200公分中鋒蘇格爾（右），成為SBL史上首位外籍生選秀狀元，會後第一輪中選的男女球員合影。記者侯永全／攝影

今年2月UBA雖遭遇左膝十字韌帶斷裂嚴重傷勢，「微笑女孩」陳芷英仍決定繼續籃球路，今天WSBL新人選秀會她在首輪第二順位獲得中華電信指名，將以選秀「榜眼」身份開啟新旅程，她露出招牌笑容喊開心，期待未來新挑戰。

普門中學時期的陳芷英就因甜美笑容獲得許多球迷支持，她拿過HBL籃板后及阻攻后，UBA也拿過2屆得分后和籃板后，原本還入選3對3中華培訓隊，但2月的傷勢讓她錯過杭州亞運國手機會。

陳芷英坦言，受傷當下很挫折，原本已經想離開球場，但家人不斷支持，台科大球隊在復健路上也幫忙很多，「我復健沒那麼痛苦，而且還年輕，還有對籃球的心，所以想試試看。」她主修企管外還雙主修財經，但對未來工作方向仍迷惘，能回到熟悉又熱愛的球場，讓她說了好幾次「很開心」。

復健期剛滿5個月，陳芷英預計還要3個月才能回到球場，她笑說WSBL第一年不會心急，「自己狀態比較重要，照自己的步調往上。」她因3對3培訓隊和中華電信後衛徐詩涵變熟識，之前也會請教徐詩涵新環境的狀況，「WSBL強度和UBA差滿多，都會是個挑戰。」

今年WSBL共6人報名選秀會，衛冕軍國泰人壽首輪就放棄，總計4人獲選，台電挑中吳侑萱和林釵娟、陳芷英將加入電信，台元選擇旅日回歸的張琦玟。

WSBL 選秀 UBA

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