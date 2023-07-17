U16亞青女籃／逆轉後繼無力 中華隊無緣季軍

重返U16亞青女籃4強的中華隊，昨季軍戰面對紐西蘭克服最多18分落後，第四節一度3分超前，可惜領先沒能維持，最後追平外線又失手，63：66吞敗，無緣頒獎台，但仍獲隊史第一張U17世青賽門票，明年7月到墨西哥挑戰世界列強。

U16亞青女籃，中華隊從2017年後就退出4強行列，今年在民族實中連霸教頭許秀勉領軍下打出預賽3連勝，重返4強也拿到前4名專屬的U17世青女籃門票。

中華隊落入季軍戰，昨碰紐西蘭第二節攻勢當機，半場陷入24：39落後。第三節紐西蘭外線率先破網，領先達全場最高的18分，中華隊在後場大將彭郁臻領軍下追分，第四節先追平，還一度以54：51領先，不過紐西蘭回敬一波6：0攻勢再反超；中華隊以3分之差錯過登上頒獎台機會。