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U16亞青女籃／季軍戰追平外線失手 中華隊3分不敵紐西蘭錯過頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊徐郁婷（右）往籃下進攻。圖／取自FIBA官網
中華隊徐郁婷（右）往籃下進攻。圖／取自FIBA官網

重返U16亞青女籃4強的中華隊，今天季軍戰面對紐西蘭，第二節後6分鐘進攻完全當機，但下半場克服最多18分落後，第四節一度3分超前，可惜遭紐西蘭再反超，中華隊追平外線機會又失守，最終以63：66吞敗，無緣站上頒獎台。

開賽中華隊靠罰球拿下第1分後，遭紐西蘭打出7：0攻勢，王若妍外線破網中斷紐西蘭攻勢，首節仍以16：18緊咬比數，但第二節徐郁婷進球追到24：28後，中華隊進攻斷電，長達6分鐘分數掛零，遭紐西蘭打出一波11：0攻勢，半場陷入24：39落後。

中華隊上半場三分球8投僅1中，加上出現10失誤，成比分拉開關鍵。

第三節紐西蘭第一次進攻就是外線破網，中華隊則是發生失誤，不過彭郁臻外線彈框進球帶動中華隊一波11：3攻勢，三節打完將差距縮小到38：46。

第四節彭郁臻再飆進打板三分球，王若妍也加入外線開火行列，彭郁臻快攻進球後48：48追平，王若妍籃下打進後中華隊更以52：51反超；紐西蘭3分44秒先追平成54：54，3分整潘陳家姍2罰雖不進但搶下進攻籃板後補進超前分，2分26秒再飆進外線，但紐西蘭回敬一波6：0攻勢，讀秒階段取得62：59領先。

最後33秒，徐郁婷2罰1中，紐西蘭切入後，潘陳家姍9.7秒飆進外線，中華隊追到63：64，最後7秒紐西蘭恩里克斯·帕埃亞（Rica Enriquez-Paea）2罰都把握，中華隊追平一擊失手，最終就以63：66錯過站上頒獎台機會。

U16亞青女籃2年舉辦一次，中華隊最佳成績是2009年的銅牌，之後3屆也都打進4強，但從2017年後就退出4強行列，今年預賽3連勝，尤其關鍵戰擊敗南韓隊，重返4強也拿到U17世青女籃門票，可惜今天沒能追平隊史最佳成績。

身高僅160公分的彭郁臻最終戰攻下15分、9籃板、6助攻，徐郁婷15分、4籃板，8分都集中在最後3分鐘的潘陳家姍還有8籃板。

中華U16女籃代表隊由民族國中連霸教頭許秀勉領軍，教練劉君儀、李佩錡、體能教練詹紫涵、運動防護員楊舒涵；12位參賽球員是陳姿宸、張善筑、吳欣穎、洪語暄、王若妍、林宇涵、楊采璇、葉侑璇、徐郁婷、潘陳家姍、許語珊和彭郁臻。

中華女籃季軍戰出賽。圖／取自FIBA官網
中華女籃季軍戰出賽。圖／取自FIBA官網
彭郁臻指揮隊友跑位。圖／取自FIBA官網
彭郁臻指揮隊友跑位。圖／取自FIBA官網
中華隊彭郁臻運球過半場。圖／取自FIBA官網
中華隊彭郁臻運球過半場。圖／取自FIBA官網

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