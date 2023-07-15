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U16亞青女籃／台灣不敵日本 16日與紐西蘭爭銅

中央社／ 台北15日電

台灣女籃今天U16亞洲女籃錦標賽4強賽出戰日本隊，團隊外線命中率不到17%，加上籃板數比對手還少28顆，最終以46比93輸球，明天將與紐西蘭爭銅，力拚追平隊史最佳成績。

今年U16亞洲女籃錦標賽在約旦舉行，台灣女籃小組賽一連擊退泰國、韓國、敘利亞，拿下3連勝，不僅提前晉級4強，還收下隊史首張U17世界盃門票，但預賽最終戰碰上平均身高183公分的衛冕軍澳洲隊，以51比103懸殊比分落敗，以A組第2晉級4強。

4強賽為A、B組前2名隊伍交叉對決，台灣隊迎戰B組龍頭日本隊，過去連續6屆闖進決賽的日本隊，曾在2011年拿下冠軍。

台灣隊今天打起來綁手綁腳，團隊前2節外線命中率約18%，手感低迷，且僅4人有得分進帳，上半場結束以25比47落後。

雙方易籃後，日本隊嚴密防守，讓台灣隊攻勢頻頻受阻，台灣隊末節單節更僅得9分，最終就以46比93輸球，台灣隊團隊籃板數以25比53處於劣勢，加上外線18投僅3中，皆種下敗因。

相較於日本隊此役12名球員全員得分，台灣隊僅7人添得分數，林宇涵攻下全隊最高的13分，彭郁臻、王若妍各得10分。

U16亞洲女籃錦標賽自2009年創辦，每2年舉辨1次，2019年受疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響而取消，台灣隊過去最佳成績為2009年銅牌，今天輸球後，落入銅牌戰，明天將對戰紐西蘭，挑戰追平隊史紀錄。

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