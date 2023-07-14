PLG／戴維斯遭起訴是否懲處 聯盟開會後裁處決定

PLG新北國王中鋒戴維斯在今天遭到桃園地方檢察署以普通傷害罪起訴，PLG也在晚間發出聲明，強調戴維斯確實有涉及PLG賽務章程第 25 條狀況，將召開紀律委員會後做出裁決。

PLG在今天晚間發出聲明稿指出，針對新北國王球員戴維斯因普通傷害罪遭桃園地方檢察署起訴的事件，確實有涉及PLG賽務章程第 25 條「道德條款及其他行為規範」狀況，該條文中規定球員應維持職業運動員之公眾形象，不得有下列行為，包括：一、 違反刑法之故意犯罪行為。 二、 違反社會秩序維護法之行為。 三、 違反毒品危害防制條例之行為。 四、 違反道路交通管理處罰條例之酒駕行為。 五、 違反組織犯罪條例之行為。 六、 違反槍砲彈藥刀械管制條例之行為。 七、 違反家庭暴力防治法之行為。 八、 接觸犯罪組織或可能影響比賽公正進行之簽賭集團。 九、 與他人有不正當的往來或關係。 十、 其他有損及聯盟形象之言行情節重大者。

而聯盟會即刻依賽務章程第2條、第 68 條，召開紀律委員會，召集聯繫裁判長及其餘委員，召開紀律委員會，調查、瞭解本次事件後並做出裁處決定。